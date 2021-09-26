巴西第一夫人來美接種疫苗 國內狂批「假愛國」

聯合國大會期間，和巴西總統波索納洛（右三）一起前往紐約的第一夫人蜜雪兒（左二），本周在美國接種新冠疫苗。此事引起巴西各界反彈。（路透）

巴西總統波索納洛24日接受新聞雜誌「觀察周刊」訪問表示，聯合國大會期間和他一起前往紐約的第一夫人蜜雪兒 ，本周在美國 接種新冠疫苗 。此事引起巴西各界反彈。

巴西政界和醫學界認為，蜜雪兒選擇在美國而非巴西接種疫苗是「荒謬的」，且是對巴西公保「唯一健康制」（SUS）和國家免疫計畫（PNI）的「蔑視」。39歲的蜜雪兒如果願意，早已可以在巴西接種疫苗，她所居住的首都巴西利亞從7月23日起就開始為39歲的民眾施打疫苗。

巴西參議院新冠疫情真相調查委員會主席阿濟茲（Omar Aziz）說：「第一夫人本可以在巴西接種疫苗，為巴西人樹立榜樣，那才是真正的愛國主義，而不只是口頭上說說的愛國主義。」

巴西疫情流行病研究小組專家哈勞（Pedro Hallal）也說，第一夫人寧願在國外接種疫苗的態度，表明是對巴西公保「唯一健康制」和巴西人民的蔑視，顯示對所有巴西人使用的公保系統缺乏信心。

「觀察周刊」問波索納洛，他一再宣稱反對疫苗，且延遲為巴西購買疫苗，是否是壞榜樣。結果波索納洛回答，「蜜雪兒想趁這趟美國行接種疫苗」，但強調自己還沒有接種疫苗。他說接種疫苗是個人決定，「例如我的太太，就決定在美國接種疫苗。但我沒有。」

此外，波索納洛的兒子、國會議員愛德華多已接種第一劑輝瑞疫苗，但他24日表示感染了新冠肺炎。他是巴西參加紐約聯合國大會的代表團中，第3名檢測出陽性反應的成員，早前巴西衛生部長奎洛加也染疫。

早前染疫康復的波索納洛拒絕接種疫苗，但他在參加聯合國大會期間，多次未戴上口罩出席會議。