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新加坡疫情升溫收緊措施1個月 南韓中秋連假後確診創高

編譯中心／綜合24日電
新加坡新措施要求餐廳內用一桌限縮為最多2人。（路透）
新加坡新措施要求餐廳內用一桌限縮為最多2人。（路透）

新加坡確診人數不斷飆升，將於27日起加強防疫，包括限縮社交聚會最多2人、餐廳內用最多2人一組，以減緩病例增加速度。僅限完成接種者參與的大型活動仍維持最多1000人。

新加坡疫苗覆蓋率已超過8成。不過，自8月中逐步鬆綁防疫措施後，本土病例不斷攀升，8月底開始新增病例幾乎每周倍增，9月22日、23日更連續兩天刷新單日確診人數紀錄。

新加坡23日新增1504人確診，全國至今累計8萬2860人確診，其中70人病故。星國跨部會抗疫工作小組今天舉行線上記者會表示，依目前趨勢，下周單日新增確診人數恐高達3200人。

工作小組聯合領導人、財政部長黃循財表示，這波疫情對醫療體系造成很大壓力，為了減緩病例增加速度，必須再次緊縮防疫措施，自27日開始，預計實施一個月至10月24日；並呼籲民眾減少社交活動。

相關措施包括社交聚會人數將從目前最多5人降至最多2人；餐廳內用人數同樣從最多5人一桌限縮為最多2人一組；工作場所恢復居家辦公模式；國小學生居家學習2周等。

此外，南韓截至24日凌晨零時，單日確診再創新高，共計2434例，累計確診數來到29萬5132例，2434例病歿。防疫當局表示，由於中秋連假期間移動量增加，單日確診最高紀錄可能再刷新，正密切注意疫情變化。

韓國民眾23日剛結束為期6天的中秋連假，恢復正常上班上課，單日確診人數卻馬上創下新高紀錄達2434例。23日新增確診案例中2416例為社區感染，其中1747例位於首爾、仁川、京畿道等首都圈地區，同樣刷新最高紀錄，全國占比達72.3%。

若以每10萬人確診人數計算，首都圈是各大區域中唯一超過5例的地區，平均5.4例確診；其中首爾每10萬人就有7.2例確診，仁川4.6例、京畿道4.2例。非首都圈的其他地區平均確診數都在3例以下。

柬埔寨首都爆發僧侶群聚感染COVID-19疫情後，當局宣布取消「亡人節」活動。佛教徒會在這一年一度的節日祭奠已故親人。

防疫 新加坡 疫情

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