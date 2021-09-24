我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京下令「恒大倒閉預備」全中國待命地產維穩？

「拜登蜜月期結束了」民調支持度再探底 搖擺州尤甚

想打新冠疫苗陪伴將死祖母 荷蘭男孩告贏反疫苗父親

編譯周辰陽／綜合報導
荷蘭一名12歲男孩為能探望病入膏肓的祖母，因此想要接種新冠疫苗，更為此跟身為反疫苗人士的父親對簿公堂，在日前獲判勝訴。圖為示意圖。（路透資料照片）
荷蘭一名12歲男孩為能探望病入膏肓的祖母，因此想要接種新冠疫苗，更為此跟身為反疫苗人士的父親對簿公堂，在日前獲判勝訴。圖為示意圖。（路透資料照片）

荷蘭一名12歲男孩為能探望病入膏肓的祖母，因此想接種新冠疫苗，身為反疫苗人士的父親卻不予同意， 讓男孩為此把父親告上法庭，在日前獲判勝訴。

綜合媒體報導，這起父子為疫苗對簿公堂的事件發生在北部城市格羅寧根（Groningen），也是荷蘭首批此類案件之一。據報導，荷蘭國內12至17歲未成年人可選擇接種疫苗，條件則是父母雙方點頭。在本案中，男孩的父母已經離異，儘管母親同意了，父親卻不肯。

荷蘭法律規定，就算父母無法同意，法官也可做出符合孩童最佳利益的裁決。格羅寧根地方法院的特隆普法官（Judge Bart Tromp）接受這位不具名男孩的主張，認為他接種疫苗會降低傳染祖母的機率，基於「涉及疫苗接種的利益，特別是這位未成年人的利益」，批准男孩有權接種疫苗，也因為他的利益比起父親委任律師的任何可能上訴都更為重要，因此裁定男孩「立刻」獲得施打。

根據報導，特隆普法官21日做出判決，但判決書直到23日才被公開。判決書指出，男孩的父親不相信疫苗或新冠病毒檢測，拒絕允許兒子接種疫苗，「這位男孩想接種疫苗，因為他不想被傳染，也想限制傳染他人的機會。更重要的是，他的祖母正受轉移性肺癌（Metastatic Lung Cancer）折磨，處於生命的最後階段」。

判決書指出，「這位未成年人想花盡可能多的時間陪伴她，但是他沒有接種疫苗。他害怕自己或許傳染他的祖母，也確信他要是這樣做了，就會危及性命」，並指男孩「發現跟自己父親溝通很難，覺得他的懇求遭到置若罔聞」。

據指出，男孩的父親主張疫苗「仍是處於試驗階段」，可能會有「長期讓生殖器官面臨巨大風險」，但法官指似乎沒有此種擔憂的科學依據。

疫苗 檢測

上一則

日本貨船進港船頭竟掛「巨大鯨魚死屍」嚇壞漁民

延伸閱讀

Novavax疫苗在歐美落後 瞄準中低收入國家

Novavax疫苗在歐美落後 瞄準中低收入國家
數據不足…FDA：暫不建議混打輝瑞補強針

數據不足…FDA：暫不建議混打輝瑞補強針
北加學校考慮 逾12歲學齡兒童全面接種新冠疫苗

北加學校考慮 逾12歲學齡兒童全面接種新冠疫苗
加州已做好為合規者打第三針疫苗的準備

加州已做好為合規者打第三針疫苗的準備

熱門新聞

美國佛州清水海生館一名女飼育員艾希莉．里斯2006年9月正照顧一隻瓶鼻海豚。美聯社

調情、輕咬、摩擦…雄海豚迷戀女研究助理 分離後絕望輕生

2021-09-17 11:20
日本有對夫婦花了千萬日幣住進附有溫泉的高級養老院，不料在入住一年之後，院內的服務環境一落千丈。溫泉示意圖，非當事機構。圖片來源／ingimage

花38萬住養老院吃海鮮、泡溫泉 一年後天天吃冷凍食品

2021-09-20 19:04
科學家發現，竂國北部石灰岩洞內蹄鼻蝠身上的冠狀病毒，與造成人類大流行的新冠病毒有一個關鍵的共同特點，使科學家更接近找到新冠病毒的源頭。(取材自愛爾蘭野生動物基金會)

新冠起源快找到了？寮國石灰岩洞蝙蝠身上病毒有共同點

2021-09-19 00:17
根據舊約聖經：創世記，「耶和華將硫磺與火從天上…降與所多瑪和蛾摩拉」。新論文指出，有證據顯示約旦河谷一座古城毀於「宇宙空爆」，可能啟發後人寫下所多瑪被毀的聖經故事。取材自推特

「天火滅所多瑪」起源？研究指宇宙空爆毀中東古城

2021-09-22 11:15
抵達紐約市參加聯大會議的巴西總統波索納洛(左三)，因為沒有接種，不符紐約市在室內用餐的嚴格規定，不准入內用餐。圖為波索納洛20日與隨員在紐約市餐廳戶外，站著吃披薩餅。(取自Instagram)

紐約未接種疫苗禁內用 巴西總統也只能站在街邊吃披薩

2021-09-20 21:34
拜登總統（右）與澳洲總理莫里森（中）、英國首相強生透過視訊會議共同宣布，美英澳三國宣布組建新的印太安全聯盟，美英將幫助澳洲裝備核潛艦。（美聯社）

澳洲退出潛艦開發轉投美英懷抱 法批「無法信任」

2021-09-17 10:46

超人氣

更多 >
相隔2年再接節目 綜藝大哥滿頭白髮宛如周星馳

相隔2年再接節目 綜藝大哥滿頭白髮宛如周星馳
北京不救？傳要求地方政府為恒大倒閉做好準備

北京不救？傳要求地方政府為恒大倒閉做好準備
楊振寧出席百歲大壽活動 45歲妻翁帆相伴仍氣質出眾

楊振寧出席百歲大壽活動 45歲妻翁帆相伴仍氣質出眾
1夜闖進23名偷渡客 德州牧場主人大怒

1夜闖進23名偷渡客 德州牧場主人大怒
恒大失去最大支持者 第2大股東劉鑾雄 考慮出清持股

恒大失去最大支持者 第2大股東劉鑾雄 考慮出清持股