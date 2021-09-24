妻打疫苗沒問過他？加拿大男怒氣沖沖 還出手打護士

加拿大傳出一名男子前往藥局、質疑護士為何在未經他許可的情況下給他的妻子接種新冠疫苗，隨後還多次出手攻擊護士面部，更將她擊倒在地，目前警方已經介入調查。(歐新社)

加拿大 傳出一名男子前往藥局 、質疑護士為何在未經他許可的情況下給他的妻子接種新冠疫苗 ，隨後還多次出手攻擊護士面部，更將她擊倒在地，目前警方已經介入調查。

「衛報」報導，社布魯克（Sherbrooke）警方發言人卡里爾（Martin Carrier）表示，20日上午9點15分左右，一名男子走進當地的一家藥局，並指控一名40多歲的護士為他的妻子接種疫苗，卡里爾指出「一開始該男子非常生氣、非常咄咄逼人，質問護士為什麼未經自己同意就給他妻子接種疫苗，更出手多次攻擊護士右臉，護士根本沒有機會為自己辯護或解釋、最後倒在地上，該男子也跑出藥局」。

這名護士隨後被救護車送往附近的醫院治療。由於這一事件，藥局目前已經暫停疫苗接種。據悉，加拿大沒有法律規定需要配偶的許可才能接種疫苗，目前還不清楚該男子的妻子當時是否同意施打。

警方沒有嫌疑人的姓名或照片、也沒有事件的監視器影像，不過仍對這名男子進行描述，希望在公眾的幫助下指認他。

事發藥局的母公司「Jean Coutu Group Inc.」拒絕回應此事件，但表示「完全譴責這一行為，這是自疫情開始以來一直提供基本服務的藥局團隊所不能接受的」。