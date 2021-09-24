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AZ研發者：新冠不太可能再致命突變 只會變感冒

編譯中心╱綜合23日電
共同主導AZ疫苗研發的牛津大學教授吉爾伯特表示，新冠病毒是不太可能突變成一個更致命的變異株，最終將只會引發普通的感冒。(歐新社)
共同主導AZ疫苗研發的牛津大學教授吉爾伯特表示，新冠病毒是不太可能突變成一個更致命的變異株，最終將只會引發普通的感冒。(歐新社)

共同主導AZ疫苗研發的牛津大學教授吉爾伯特（Professor Dame Sarah Gilbert）表示，新冠病毒不太可能突變成一個更致命的變異株，最終將只會引發普通的感冒。美國製藥廠莫德納執行長班塞爾（Stephane Bancel）也表示，隨著疫苗產量增加，疫情大流行可望在一年內結束。

英國每日郵報報導，吉爾伯特教授表示，病毒通過人群傳播時，致命性往往會變得較低，「沒有理由覺得我們會有一個更致命版本的Sars-CoV-2」。她說，引起新冠肺炎的病毒最終將變成像是廣泛傳播與引發普通感冒的新冠病毒。

她指出，「我們已與四種不同的人類新冠病毒共存，我們真的不曾想的太複雜，Sars-CoV-2最終將成為其中之一」。

班塞爾告訴新蘇黎世日報：「明年中以前可望有足夠的疫苗劑量，如此一來，世上所有人將可以接種疫苗。加強劑也可能符合需求的程度，甚至嬰孩可能很快也有疫苗可以打。」

「那些還沒接種疫苗的人將會自然免疫，因為Delta變異株感染力高。這樣的話，我們將會出現類似流感的情況。」

被問到，這是否意味著明年下半年可以恢復到正常生活。班塞爾說：「我猜想，從今天起，一年吧。」

班塞爾指出，「疫苗的數量是最大的限制因素，而在只要一半的劑量下，來年我們將可以供應全球30億劑，而不是只有20億劑。」由於莫德納來不及進行調整，今年加強劑的成份仍然和原始疫苗一樣。

「我們目前正針對優化的Delta變異株進行臨床試驗。這將會成為2022年加強劑的基礎。我們也測試了科學家認為最有可能的下一個變異株，Delta加上Beta。」

班塞爾說，莫德納可利用現有生產COVID-19疫苗的生產線來生產對付新變異株的疫苗。疫苗的價格應該會一樣。

疫苗 莫德納 Delta變異株

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