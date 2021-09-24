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日本醫院25人群聚染疫 24人打過2劑疫苗

編譯中心╱綜合23日電
一名孕婦正接種輝瑞疫苗。(美聯社)
一名孕婦正接種輝瑞疫苗。(美聯社)

日本群馬縣伊勢崎市的原醫院日前發生COVID-19群聚感染，25名確診病例中，有24例是已完成接種兩劑疫苗的突破性感染；群馬縣已委託中央政府調查原因。

日本NHK報導，這25人確診者分別是17名住院病患與8名醫院職員，年齡從10幾歲到80幾歲，其中有1人只接種第1劑疫苗，其他24人都已完成接種2劑超過2周。

報導指出，這25人雖然都沒有演變為重症，但如此多人同時發生突破性感染，是群馬縣內首例。目前尚不知發生原因，群馬縣已委託中央政府進行調查。

此外，一份發布在「美國婦產科醫學會期刊-母嬰醫學」的研究報告顯示，孕婦若接種mRNA新冠疫苗，可將高濃度的新冠抗體傳給嬰兒。

彭博資訊報導，該研究發現，母親在接種BNT或莫德納等採用mRNA技術的新冠疫苗後，所生下的36名新生兒都有新冠病毒抗體。

這份研究報告的結果，應可鼓勵更多懷孕女性在孕期接種新冠疫苗。美國疾病管制與預防中心（CDC）的數據顯示，儘管有愈來愈多證據證明產前接種疫苗的安全性，但目前在年齡18-49歲的孕婦中，僅三成接種疫苗。

疫苗 美國 日本

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