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美國商會與民主黨決裂？電視廣告施壓5議員 反對預算案

台疫苗涵蓋率突破5成 累計接種逾1358萬劑

新冠峰會 拜登宣布美再捐5億疫苗

記者張文馨／華盛頓報導

美國總統拜登22日在新冠峰會宣布，美國加購5億劑輝瑞疫苗，明年9月前捐贈給中低收入國家，美國與歐盟成立疫苗夥伴關係，歐盟和日本分別追加捐贈新冠疫苗；峰會目標在明年聯合國大會前，全球有7成的人完全接種疫苗。

「萬事莫如疫情急」，拜登說，美國痛失67萬人，全球有超過450萬人身亡，這是全世界悲劇；應設定大膽目標，政府、私部門、公民社會領袖和慈善家各盡己職。

台灣外交部表示，前副總統陳建仁以預錄影片與會，感謝各國援助台灣疫苗，台灣願持續分享防疫物資；在台灣疫苗供給充足後，分享疫苗給有需要的國家；並願支持美方規畫成立的「全球衛生安全財務中介基金」(a global health security financial intermediary fund,FIF)。

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）表示，FIF將設立在世界銀行，作為持續性的公衛安全準備融資，希望至少有30國、10組織共同參與，目標資金規模為100億美元；美國已備妥2.5億美元來啟動，正向國會申請8.5億美元。

目前美國實際援外疫苗達1.6億劑，分送往上百個國家，拜登表示，他日前在七大工業國（G7）會議宣布透過COVAX捐贈的5億劑輝瑞疫苗已開始出貨，「今天我再度做出歷史性承諾，美國正在加購5億劑輝瑞疫苗，將送給中低收入國家，明年9月前就會出貨。」這將使美國承諾捐助總數超過11億劑。

疫苗 美國 台灣

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