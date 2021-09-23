世衛秘書長改選 德挺譚德塞連任
世界衛生組織秘書長譚德塞將在明年任滿五年，改選程序啟動。德國衛生部22日表示，德國提名出身衣索比亞的譚德塞連任世衛秘書長。世衛成員國提交秘書長提名的截止日期是23日，目前譚德塞似乎是唯一的候選人。
譚德塞2017年5月當選世衛秘書長，成為執掌聯合國衛生機構的首位非洲人，任期五年，可連任一次。他尚未證實是否投入第二個五年任期，但有數名外交消息人士表示他會尋求連任。
譚德塞帶領世衛協調全球應對新冠疫情，表現頗受好評，就算最後一刻有其他候選人獲提名，外界普遍預期很難對譚德塞形成挑戰。
路透報導，德國衛生部長史巴恩支持譚德塞連任，也呼籲其他國家支持譚德塞。
譚德塞在衣索比亞的家鄉泰格瑞省（Tigray）執政黨泰格瑞人民解放陣線（TPLF）與政府軍交火，軍方還曾指控譚德塞替叛軍爭取武器與外交支持，因此衣索比亞政府可能不會提名他。
譚德塞在新冠疫情爆發初期被視為傾中。他在美國總統拜登今年上任後推動第二階段疫源調查，獲美國國務卿布林肯支持；雖然中國批評此舉是政治操作，但世衛今年也先後核准中國的國藥集團及中國科興兩支疫苗取得緊急授權，有助中國疫苗外交。
除獲大國支持外，譚德塞能否順利連任還得仰賴非洲50多國支持，而中美歐在非洲角力加劇，可能影響選情。
如果有一人以上競選世衛秘書長，世衛將舉行二次候選人論壇，讓每位候選人說明願景，最終在2022年5月世衛大會上，各會員國投票選出下任秘書長。
英認可印度版AZ疫苗
此外，遭砲轟歧視印度製AZ疫苗Covishield隔天，英國22日更新入境旅遊指引，將由印度血清研究所生產的Covishield納入認可疫苗名單之列，但完整接種兩劑Covishield疫苗的印度旅客，下月入境英國時仍須隔離。
印度外交部次長席林格拉（Harsh Vardhan Shringla）21日曾威脅說，若英國政府不承認Covishield，將以同樣歧視性手段報復。
英國將自10月4日凌晨4時起實施新修訂的入境政策，旅客若完成接種兩劑認可新冠疫苗超過14日，並持有認可接種紀錄，入境時可免除出發前PCR檢測，入境後則只需檢測一次且毋須隔離。
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