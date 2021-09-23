世衛秘書長改選 德挺譚德塞連任

譚德塞。(路透)

世界衛生組織秘書長譚德塞 將在明年任滿五年，改選程序啟動。德國衛生部22日表示，德國提名出身衣索比亞的譚德塞連任世衛 秘書長。世衛成員國提交秘書長提名的截止日期是23日，目前譚德塞似乎是唯一的候選人。

譚德塞2017年5月當選世衛秘書長，成為執掌聯合國衛生機構的首位非洲人，任期五年，可連任一次。他尚未證實是否投入第二個五年任期，但有數名外交消息人士表示他會尋求連任。

譚德塞帶領世衛協調全球應對新冠疫情，表現頗受好評，就算最後一刻有其他候選人獲提名，外界普遍預期很難對譚德塞形成挑戰。

路透報導，德國衛生部長史巴恩支持譚德塞連任，也呼籲其他國家支持譚德塞。

譚德塞在衣索比亞的家鄉泰格瑞省（Tigray）執政黨泰格瑞人民解放陣線（TPLF）與政府軍交火，軍方還曾指控譚德塞替叛軍爭取武器與外交支持，因此衣索比亞政府可能不會提名他。

譚德塞在新冠疫情爆發初期被視為傾中。他在美國總統拜登今年上任後推動第二階段疫源調查，獲美國國務卿布林肯支持；雖然中國批評此舉是政治操作，但世衛今年也先後核准中國的國藥集團及中國科興兩支疫苗 取得緊急授權，有助中國疫苗外交。

除獲大國支持外，譚德塞能否順利連任還得仰賴非洲50多國支持，而中美歐在非洲角力加劇，可能影響選情。

如果有一人以上競選世衛秘書長，世衛將舉行二次候選人論壇，讓每位候選人說明願景，最終在2022年5月世衛大會上，各會員國投票選出下任秘書長。

英認可印度版AZ疫苗

此外，遭砲轟歧視印度製AZ疫苗Covishield隔天，英國22日更新入境旅遊指引，將由印度血清研究所生產的Covishield納入認可疫苗名單之列，但完整接種兩劑Covishield疫苗的印度旅客，下月入境英國時仍須隔離。

印度外交部次長席林格拉（Harsh Vardhan Shringla）21日曾威脅說，若英國政府不承認Covishield，將以同樣歧視性手段報復。

英國將自10月4日凌晨4時起實施新修訂的入境政策，旅客若完成接種兩劑認可新冠疫苗超過14日，並持有認可接種紀錄，入境時可免除出發前PCR檢測，入境後則只需檢測一次且毋須隔離。