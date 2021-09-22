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才和英相會面握手 巴西衛生部長確診 強生初檢陰性

記者胡玉立／綜合報導
在紐約出席聯合國大會染疫的巴西衛生部長奎洛加。（路透）
在紐約出席聯合國大會染疫的巴西衛生部長奎洛加。（路透）

巴西總統辦公室21日晚上宣布，陪同巴西總統波索納洛(Jair Bolsonaro)出席紐約聯合國大會的巴西衛生部長奎洛加(Marcelo Queiroga)，新冠病毒檢測呈陽性反應，目前隔離中；奎洛加在宣布確診前24小時，曾與英國首相強生(Boris Johnson)會面並握手；英國首相府表示，強生接觸確診案例後，檢測結果呈陰性。

奎洛加八月曾在社群媒體公布照片證明自己打了疫苗；他上周曾表示，接種的是中國製造的科興疫苗(CoronaVac)。

巴西總統辦公室聲明指出，奎洛加「目前很好」，巴西代表團其他成員檢測都是陰性。

有線電視新聞網(CNN)附屬機構CNN Brasil報導，奎洛加表示，他將在紐約隔離14天，不會和代表團其他成員一起離美；由於其他國家成員有被感染的風險，部分巴西代表團成員已取消出席會議。

今年稍早上任的奎洛加是心臟病專家，也是疫情開始以來巴西第四任衛生部長。

聯合國秘書長發言人拒絕對奎洛加確診一事置評，僅表示，聯合國總部「為防確診病例出現，制定了接觸者追踪程序」。

在聯合國大會21日開始前，就有人擔心國際會議可能構成健康風險，尤其是美國大部分地區仍有嚴重疫情；美國政府8月曾發信鼓勵各國領導人考慮以線上方式參加大會，以免發生「超級傳播事件」；儘管如此，仍有一百多位國家元首和政府領袖親自赴紐約參加聯大會議，且部分人士並未接種疫苗。

其中立場最強硬的領袖正是巴西總統波索納洛(Jair Bolsonaro)，他一直淡化疫情的嚴重性，並主張使用未經證實的藥物；他上周還在社群媒體宣布，因為自己曾經染疫，所以不會打新冠疫苗。

由於紐約防疫規定仍然嚴格，除非出示接種證明，否則不許在餐廳內用，波索納洛也沒有疫苗豁免的「外交禮遇」，19日遭餐廳禁入，被迫在曼哈頓街上吃披薩。

巴西觀光部長倪托(Gilson Machado Neto)在社群媒體上發布的照片顯示，巴西代表團成員當天在街頭吃披薩時，幾乎所有人都沒有戴口罩。

波索納洛在宣布奎洛加確診染疫後不久，於推特發布視頻，視頻顯示他沒戴口罩，在自己下榻酒店前與支持者打招呼並握手。

社群媒體 疫苗 紐約

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