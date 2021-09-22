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拒強制接種 墨爾本工人暴力示威：攻擊警車、尿灑記者

編譯中心／綜合21日電
墨爾本逾1000名工人21日走上街頭，他們點燃照明彈、扔擲瓶罐，還攻擊警車，口中高呼反疫苗和反封城口號。（Getty Images）
墨爾本逾1000名工人21日走上街頭，他們點燃照明彈、扔擲瓶罐，還攻擊警車，口中高呼反疫苗和反封城口號。（Getty Images）

澳洲墨爾本鎮暴警察21日使用胡椒噴霧、泡棉警棍和橡皮球手榴彈，驅散政府強制要求建築工人接種新冠疫苗所引發的暴力示威。新加坡近期有3天新增超過1000起本土案例，21日新增1038社區病例，創下第二高的單日確診人數。

為Delta變異株疫情，墨爾本的嚴格封鎖令已實施7周。當地的數個群聚感染與建築工地相關，當局為此頒布更嚴格的限制措施，下令關閉工地茶水間，工人也須強制接種疫苗。最近，幾乎所有建築工地都被迫暫時停工2周。

工人們對此不滿，有超過1000人走上街頭，點燃照明彈、扔擲瓶罐，還攻擊警車，口中高呼反疫苗和反封城口號。示威民眾揮舞寫著美國前總統川普之名的布條，高喊「你們（指政府、警方）是我們的僕人」。市區主要幹道的一座橋梁遭占據，抗議民眾在橋上高歌1990年代的搖滾歌曲。

現場多名記者遭到池魚之殃。一名電視台記者在直播過程中被鋁罐擊中頭部，另名記者遭示威者潑尿。混亂的示威延續了數小時之久，群眾和警方對峙，不停高喊「這是最後一次警告」。

警方派出約500警力鎮壓，示威造成至少3名警員受傷，超過40人被捕。

工會領袖紛紛對這場抗議活動表示譴責。他們指出，疫苗問題已被反疫苗倡議人士劫持。

在新加坡，21日新增1178人染疫，包括1038起社區病例；同日新增3例不治。新加坡疫苗覆蓋率已超過8成，8月中逐步鬆綁防疫措施。不過，放寬措施後，單日新增本土案例數不斷攀升，從8月底開始幾乎以每周倍增的速度增加。

另外，烏克蘭總理史米加表示，由於新增染疫人數大幅增加，當局決定從23日起收緊封鎖限制，對健身房、電影院和其他藝文場所容留人數實施限制。根據世界實時統計數據Worldometer網站，烏克蘭確診新增5159例，累計達235萬5805例；另新增137人病故，總數來到5萬5056例。

疫苗 新加坡 烏克蘭

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