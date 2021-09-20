馬德里大學2.5萬人「無罩」派對 疫後最大規模

西班牙馬德里康普頓斯大學17日晚間聚集大批學生，參加為慶祝開學的派對，上萬人群聚飲酒、幾乎沒戴口罩。(路透)

針對新冠肺炎疫情 ，各國出現不同對策。義大利擬對全國勞工強制實施新冠疫情通行證規定後，預約接種疫苗人數激增；在西班牙，有2.5萬人18日晚群聚開派對，大多數未戴口罩 ，警方則坦承事前沒接到消息，來不及遏止；新加坡 奉行「與病毒共存」策略，但疫情不斷升溫，19日新增1012人確診，創一年多以來的單日最高紀錄。

約2萬5000人18日參加慶祝西班牙馬德里大學新學期開學的大型戶外飲酒派對，許多人沒戴口罩，罔防疫規定。西班牙媒體表示，這是疫情爆發後最大規模的群聚，從社群媒體的照片可看到大批年輕人聚集校園內飲酒跳舞，幾乎都沒戴口罩。

來源：EL TRASCENDENTAL

警方表示事前沒接到大學通知，難以應對也無法驅離人群，最後只好借助無人機支援維持秩序，待命直到清晨。巴塞隆納18日也有出現類似聚會，自治大學校長說，約8000名年輕人在校園內徹夜狂歡。

西班牙已經解除許多防疫規定，不過若在室外無法維持1.5公尺社交距離，仍須配戴口罩，大型聚會也仍禁止，人數限制由各區規定。

此外，義大利政府本周同意，10月15日起通行證規定將擴大至所有工作場所，拒配合者將被視為曠職，因健康因素而不能接種疫苗者則將提供免費檢測。官員18日表示，本周預約接種疫苗人數激增。義大利19日新增26人病故、3838人確診，數據都低於前一天。

在新加坡，疫情不斷升溫，19日新增1012人確診，創下去年4月23日以來的單日最高紀錄。目前，新加坡至少有10個大型群聚感染，連輝瑞在新加坡的亞太區分公司也出現群聚案例，已有22人確診。衛生部長王乙康表示，該國醫院的急診部和普通病房已開始面臨壓力，呼籲輕症患者前往診所就醫。

印度19日通報新增3萬773人確診、309人病故，但於此同時，印度正尋求開放邊界讓外國遊客入境。印度總理莫迪表示，隨著疫苗施打數量來到8億430萬劑，當局正在研究如何保護人民之餘，也能歡迎觀光客回籠。