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新加坡單日增逾千確診 小學生改上網課 英國新增3萬例

編譯中心／綜合18日電

新加坡新冠肺炎確診人數不斷飆升，衛生部18日表示新增1009人確診，包括926例社區案例；全國累計7萬6792人確診。這也是星國去年4月底以來的最高單日確診人數。而日本第5波疫情暫趨緩同時，南韓18日通報新增2087例確診，連續兩天單日確診逾2000例。

新加坡教育部宣布，全國小學1至5年級學生將從9月27日起進行10天居家學習，6年級學生則將於全國考試前，從9月25日開始放讀書假，以把學校感染風險降至最低，並減少被隔離學生的數量。新加坡教育部長陳振聲說：「小學離校考試（PSLE）紙筆測驗即將到來，我們將採取進一步措施，保護在醫學上尚未符合疫苗接種資格的學生。」

星國疫苗覆蓋率已超過8成，8月中逐步鬆綁防疫措施。不過，自放寬措施後，每天新增本土案例數不斷攀升，從8月底每天100多例激增至近幾天的900多例。時隔一年多，新加坡單日確診再度破千，這也創下星國自去年4月底以來，單日新增確診人數的最高紀錄。新加坡去年4月底曾連續4天確診人數破千，當時絕大多數的病例是住在外勞宿舍的移工。

新加坡政府展望於2022年初，為12歲以下孩童施打疫苗。

在南韓，截至17日下午5時，全國接種首劑疫苗的人數累計達3600萬4101人，占總人口的70.1%，提前兩天實現為七成民眾施打首劑疫苗的目標。

英國18日新增164人身故、3萬144人確診，意味著過去7天的死亡率，比前一周上升2%；確診率則持續下滑，比前一周少了20.4%。英國自疫情爆發以來累計有740萬739人確診，為全球第4高，僅次於美國、印度和巴西；累積死亡病例達13萬5147例。莫斯科18日通報新增2萬329例，總數來到725萬4754，為歐洲第2高，僅次於英國。全俄單日新增799人病故，總數來到19萬7425人。

新加坡 疫苗 教育部

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