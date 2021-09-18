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歐洲首例 義大利強制上班出示疫苗護照

編譯羅方妤╱綜合17日電
義大利反疫苗民眾11日在杜林示威。（Getty Images）
義大利反疫苗民眾11日在杜林示威。（Getty Images）

美國CNBC報導，義大利政府16日表示，將強制所有勞工上班須出示有效「綠色通行證」，下月中起若無法出示將面臨停職，可能在五天後停薪。義大利將成為歐洲第一個強制所有勞工上班須出示有效「綠色通行證」的國家。

義大利衛生部長斯佩蘭薩16日表示：「我們正將出示綠色通行證的義務拓展到整個公私部門工作領域。我們這麼做有兩個必要原因：使這些場所更安全，並使我們的接種疫苗行動更壯大。」

這份文件可以以數位或紙本形式持有，內容包含持有者是否已接種疫苗、近期是否染疫康復和檢測結果是否為陰性。綠色通行證最初是為了讓民眾便於在歐盟國家間通行，但義大利等國也在國內要求民眾上健身房、參觀博物館和美術館時，必須出示這個通行證。

歐洲疾病預防管制中心數據顯示，義大利已有73.8%的民眾完整接種新冠疫苗。

另方面，新加坡本土新冠案例不斷飆升，16日共有910人確診，創下逾16個月以來的新高。當局本周起開始為60歲及以上的年長者追加接種第三劑，以增強對抗Delta變異株的保護力；總理李顯龍17日也打了追加劑，並呼籲年長者收到政府邀請後前往接種，降低出現重症的機率。

據衛生部統計，截至15日為止，星國82%人口已完成疫苗接種，84%至少接種一劑。

新加坡在確診案例不斷飆升之際，本周起開始為60歲及以上的年長者追加接種第3劑，星...
新加坡在確診案例不斷飆升之際，本周起開始為60歲及以上的年長者追加接種第3劑，星國總理李顯龍（右）17日也打了追加劑。（路透）

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