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與確診隨扈接觸一整天 普亭隔離

編譯中心╱綜合14日電
俄國總統普亭的隨扈確診新冠肺炎，因此普亭將居家隔離。(美聯社)
俄國總統普亭的隨扈確診新冠肺炎，因此普亭將居家隔離。(美聯社)

俄國總統府克里姆林宮14日宣布，總統普亭的一名隨扈確診新冠肺炎，因此普亭將居家隔離，期間將以線上方式出席政府部門會議。

普亭原訂本周訪問塔吉克的行程已經取消。克里姆林宮說普亭將隔離「一段時間」，但未說明是多久。

普亭14日與內閣和執政黨統一俄羅斯黨領導層開視訊會議時說：「我昨天與他接觸了一整天，距離很近。」普亭說，他接種俄國國產新冠疫苗「史普尼克-V」後，抗體效價至今很高，「希望史普尼克-V確實能提供高度保護」。

海灣時報報導，克里姆林宮並未透露普亭近側是誰確診新冠肺炎，僅強調普亭「健康無虞」，病毒檢測結果也是陰性，將繼續照常工作，但他並未說明普亭的隔離將持續多久。

報導指出，俄羅斯6月起遭遇新一波新冠肺炎疫情，單日確診病例一度飆破2.5萬例，13日新增17861例確診、712例病故。目前已有32%俄羅斯民眾至少接種1劑疫苗、27.6%完全接種疫苗，普亭本人也已接種2劑俄羅斯自製的「史普尼克-V」疫苗。

以色列300萬人打完第三針

此外，以色列觀光部長拉茲沃佐夫（Yoel Razvozov）14日說，該國希望一個月後成為對遊客完全安全的「綠色」國家。

拉茲沃佐夫在接受俄羅斯衛星通訊社訪問時表示，以色列已有300萬人接種了第三劑新冠疫苗，感染率正在下降。「我國很可能將在一個月後開放邊境，那時將成為完全『綠色』的國家，對遊客安全。」

以色列在上月初啟動第三劑加強針接種計畫，該國主要使用輝瑞（BNT）疫苗。

普亭 疫苗 俄羅斯

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