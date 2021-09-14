新加坡連3天新增逾500確診 菲律賓學生示威要求返校

新加坡派出流動疫苗接種團隊進駐公共住宅區，讓民眾就近接種。（中央社）

新加坡連日來新冠病毒本土案例不斷攀升，包括13日在內，已連續第3天確診破500例。紐西蘭13日宣布，最大城市奧克蘭將持續防疫 風所措施至少一周；日本13日新增確診4171例，重症患者較12日稍減，但數字仍高。在菲律賓，學童因為防疫封鎖措施已經500多天無法到校上課，13日有家長組織示威，要求教育部讓學生返校上課。

兒童關懷世代聯盟、左翼婦女組織「嘉布瑞拉」青年部等團體13日號召學生和家長前往馬尼拉都會區一所小學示威。家長手舉標語，指遠距教學品質不佳，盼盡快開放實體課程。（中央社）

新加坡13日新增520例，重症人數也增至54人，大多數是60歲以上長者。專家呼籲長者應盡快接種疫苗 追加劑。星國81%人口已完成疫苗接種，新加坡採行「與病毒共存」策略，日前逐步放寬防疫措施後，單日確診人數不斷攀升。

紐西蘭早前因Delta變異株導致本土病例激增，總理阿爾登13日表示，最大城市奧克蘭將繼續實施最嚴格的防疫措施至少一周；奧克蘭13日出現33例本土確診。

另據NHK統計，日本13日新增確診4171例、死亡50例。厚生勞動省表示，目前重症患者有1975例，雖比12日減少35例，但仍在高檔。東京都13日新增611例確診，新增確診持續下降，已連續22天比上周同天減少。

在菲律賓，各級學校13日開學，但因疫情 肆虐，學生已經500多天無法到校上課。菲律賓多個團體近日號召學生和家長走上街頭，要求政府兼顧防疫需求下，逐步開放實體課程。兒童關懷世代聯盟、左翼婦女組織「嘉布瑞拉」青年部等組織今天號召，前往馬尼拉都會區一所小學示威。菲律賓大學編輯協會（CEGP）、菲律賓學生聯盟（LFS）、左翼青年組織「國家之子」（Anakbayan）、青年黨（Kabataan）等團體近日也發動示威，要求政府讓學生重返校園。

此外，南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）宣布13日開始放寬防疫限制，縮短全國宵禁時間，並將於2周內公布「疫苗通行證」計畫。然而，南非民眾至今仍對新冠疫苗抱持懷疑態度。自疫情爆發以來，南非已通報超過280萬例確診、至少8萬4877人病故，是非洲疫情最嚴峻的國家。但南非政府採購疫苗進度緩慢，加上延遲推出疫苗接種計畫，導致國內接種率不佳，6000多萬人口中，僅約700萬人已完整接種疫苗。

馬來西亞衛生總監諾希山13日表示，境內新增1萬6073人確診，人口約3270萬的馬來西亞自6月起實施全國封鎖，但單日新增確診人數至今未明顯下降，已連續2個月每天都破萬，有時甚至還超過2萬例。大馬65.4%人口已接種一劑疫苗，52.6%已完整接種2劑。儘管如此，馬來西亞政府日前宣布，自9月10日起，首都吉隆坡及周邊雪蘭莪州、普特拉賈亞等區域進入國家複蘇計劃第二階段，允許完成疫苗接種的民眾堂食，在吉隆坡、雪蘭莪、普特拉賈亞區域內旅遊。

越南國營媒體13日報導，疫情重災區胡志明市將延長防疫限制至9月底。但首都河內及若干省分尋求鬆綁防疫限制，航空當局建議恢復國內航班。