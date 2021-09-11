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丹麥解除防疫禁令 恢復疫情前生活

編譯中心／綜合10日電
丹麥在10日取消所有針對防範新冠肺炎疫情的限制令，成為歐盟中第一個回歸疫情前日常的國家。(美聯社)
丹麥在10日取消所有針對防範新冠肺炎疫情的限制令，成為歐盟中第一個回歸疫情前日常的國家。(美聯社)

正當Delta等變種病毒全球肆虐之際，丹麥宣布解除所有防疫禁令，出門不用戴口罩

根據歐洲媒體政治報報導，丹麥10日取消所有針對防範新冠肺炎疫情的限制令，成為歐盟中第一個回歸疫情前日常的國家。

隨著各項防疫禁令的取消，進入餐廳、運動場館、夜店等地，都不再強制需要該國的疫苗護照證明；而孩童如果跟確診者密切接觸，也不會強制送他回家。唯有確診者才需要被隔離。人們將可以像往常那樣回到辦公室，而校園也將會重新開放。

此外，丹麥在8月13日宣布搭乘公共運輸設施不再需要配戴口罩。

丹麥之所以取得現階段的成果，與高疫苗接種率有高度相關。而之所以能夠成功拉高疫苗接種率(除了順利取得疫苗之外)，專家們指出民眾對於當局的高度信任也是關鍵，因為對比之前其他歐洲國家對於當局在新冠肺炎的防範上，信任度可是要低得多。

根據Our world in data網站統計，以劑次人口比來看，丹麥目前排名全球第七，排名第一則是阿拉伯聯合大公國。丹麥國內至少接受一劑疫苗的比例有73.57%，完整接種兩劑的則是2.59%，總計劑次人口比來到76.16%。

另據中央社引述法新社報導，官方數據顯示，截至10日10時，全球至少460萬2565人死於新冠病毒，至少2億2306萬9340例確診。

世界衛生組織（WHO）表示，全球直接或間接因疫情死亡的人數可能遭「嚴重低估」，恐比官方通報的數字高出2到3倍。

疫苗 疫情 口罩

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