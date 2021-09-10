我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習通話 習近平：搞好必答題 柳暗花明又一村

美網／女單青春對決 18歲瑞杜卡努與19歲費南德茲爭后

「竄改檢疫證明」被機場抓包！染疫英國男恐要被關8年

編譯張君堯／綜合9日電
一名感染新冠病毒的英國男子試圖帶著偽造的檢測證書離開波蘭，但在機場被抓包，如今恐怕將面臨長達8年的牢獄之災。(歐新社)
一名感染新冠病毒的英國男子試圖帶著偽造的檢測證書離開波蘭，但在機場被抓包，如今恐怕將面臨長達8年的牢獄之災。(歐新社)

一名感染新冠病毒的英國男子試圖帶著偽造的檢測證書離開波蘭，但在機場被抓包，如今恐怕將面臨長達8年的牢獄之災。

「每日郵報」報導，這位現年39歲的男子試圖登上飛往諾丁漢（Nottingham）的航班，但在羅茲機場（Lodz Airport）被邊境警衛拘留，當時他持有一份「將陽性結果竄改為陰性的假證明」。

邊境警衛隊發言人指出「這名英國男子3天前飛往波蘭，出示了新冠疫苗接種證書。根據衛生程序，此類文件免除旅客在我國的強制隔離，但返回英國時，旅客必須在抵達前72小時進行當前的新冠測試，測試結果呈陽性」。

發言人補充說「正如他所說，在想盡快回家的驅使下，他決定更改檢測結果的影本，將陽性結果改為陰性，從而使自己能夠登上飛機」。最終在護照檢查期間，該男子在系統中被列為「須隔離至本週末」，這才被抓包。

警方補充說「該男子試圖登機，對包括乘客和機場工作人員在內的200多人的健康構成威脅」，該男子甚至還被罰款100英鎊（約新台幣3814元），同時若最終被判有罪，他將面臨6個月至最多8年的監禁。

機場 英國 邊境

上一則

4個月40多名孕婦染疫亡 斯里蘭卡籲延後懷孕

下一則

河野太郎宣布參選 三人爭日自民黨魁

延伸閱讀

「我去的機場比妳搭的公車多」大學畢業夫鄙視妻 判離

「我去的機場比妳搭的公車多」大學畢業夫鄙視妻 判離
疫情期間風險高 農場、肉品勞工可領600元獎金

疫情期間風險高 農場、肉品勞工可領600元獎金
動物新冠疫苗開打 芝動物園老虎、獅子接種

動物新冠疫苗開打 芝動物園老虎、獅子接種
各國如何處置引發爭議雕像？移除、搬家、重製都有

各國如何處置引發爭議雕像？移除、搬家、重製都有

熱門新聞

新冠病毒3D模型示意圖。路透

比Delta致命 瑞士專家：明年病毒恐「升級」Covid-22

2021-09-04 08:41
圖為時任梅克爾外事顧問的賀岩2020年照片。 （中通社）

德國駐中大使賀岩 上任2周去世 享年54歲

2021-09-05 23:36
英國北愛爾蘭56歲婦人洛瑞 2013年買意外中了樂透，贏得將近2700萬英鎊，但是多年來卻從未讓她開心，更宣稱「樂透毀了她的生活」，如今被發現在自家身亡。(影片截圖)

「樂透毀了我的生活」英國3千萬頭獎得主身亡

2021-09-02 23:35
日本首相菅義偉3日宣布放棄參選黨總裁等於不再擔任下屆首相，防疫不力被視為主因。 路透資料照片

菅義偉閃辭 起死回生之計不成 反將自己逼入絕境

2021-09-04 07:47
男子墜落前的一刻。（影片截圖）

飯店頂樓泳池藏危機 印度男嬉鬧中「腳一滑」墜樓亡

2021-08-31 23:15
英國女王伊麗莎白二世與王儲查理。美聯社

宮鬥？英女王駕崩因應計畫、王儲繼位計畫同時曝光

2021-09-03 07:25

超人氣

更多 >
拍下911「墜落的男子」震撼照片 美聯社記者訴心情

拍下911「墜落的男子」震撼照片 美聯社記者訴心情
「山河令」龔俊也被指參拜日本神社 急澄清：路過吃冰

「山河令」龔俊也被指參拜日本神社 急澄清：路過吃冰
竊賊3天2上門 搬走保險箱 華人飽受驚嚇

竊賊3天2上門 搬走保險箱 華人飽受驚嚇
洛市知名時尚街多起持槍搶劫 遊客大白天被洗劫

洛市知名時尚街多起持槍搶劫 遊客大白天被洗劫
快看世界／Mu變種病毒是什麼？是否比Delta危險？

快看世界／Mu變種病毒是什麼？是否比Delta危險？