Mu強過Delta？讓疫苗保護力剩1/7

日本 醫學界研究發現，人體透過接種新冠疫苗 等方式產生的中和抗體，相較原始株，面對Mu變異株的保護力僅剩約1/7。但專家也說，接種疫苗仍有優點，並非完全無效。

日本TBS電視台報導，日本東京大學醫科學研究所副教授佐藤佳等人組成的研究團隊，在研究透過接種疫苗等方式產生抑制病毒活動的中和抗體保護力時發現，相較於原始病毒株，中和抗體對Mu變異株的保護力僅剩約1/7。

讀賣新聞報導，疫苗對Mu變異株保護力甚至低於Delta變異株 及Beta變異株。

朝日電視台報導，佐藤在研究中和抗體對原始株及變異株的效果時發現，相較於其他變異株，中和抗體對Mu變異株的保護效果最差。

歐盟藥品管理局也表示，相較其他變異株，Mu恐更令人擔憂，因為它可能具有增強的免疫逃逸特性，並稱目前還沒有數據可以顯示Mu變異株傳播為何那麼厲害，以及它是否有機會取代Delta變異株成為主流病毒株。

此外，新加坡邁入抗疫新階段，「與病毒共存」策略8日起調整每日公布的新冠肺炎病例通報內容，不再提供感染源不明的病例人數，內容重點也從疫苗覆蓋率，密切追蹤重症住院患者及收治於加護病房患者的人數，以確保醫療量能不會超過負荷。新版通報內容不再列出各個活躍感染群，但會提供更多有關大型感染群的資訊供民眾參考，用以規畫活動範圍。