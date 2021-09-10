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4個月40多名孕婦染疫亡 斯里蘭卡籲延後懷孕

編譯中心╱綜合9日電
斯里蘭卡4個月內有超過40名妊娠婦女因感染新冠肺炎病故。(Getty Images）
斯里蘭卡4個月內有超過40名妊娠婦女因感染新冠肺炎病故。(Getty Images）

斯里蘭卡衛生部表示，國內4個月內有超過40名妊娠婦女因感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病故，因此呼籲新婚婦女或正計畫懷孕的婦女，至少延後一年懷孕。

斯里蘭卡於5月通報首起孕婦染疫不治病例，自4月中因應當地新年鬆綁旅行禁令後，Delta變異株感染病例飆升，政府一直苦於抗疫。

斯里蘭卡健康促進局（Health Promotion Bureau）局長戴席瓦（Chitramali de Silva）告訴法新社：「通常我們每年有90到100名孕產婦死亡案例，但從第3波疫情開始，我們已經獲報41起孕婦染疫死亡案例。」

政府婦產科醫師艾塔帕杜（Harsha Atapattu）呼籲新婚婦女或目前正計畫懷孕的婦女，基於染疫風險，至少延後一年再懷孕。

戴席瓦表示，約5500名孕婦染疫，其中約70%已完整接種疫苗

在斯里蘭卡衛生官員表示Delta變異株似乎提高重症風險後，專家呼籲懷孕婦女接種疫苗。

人口2100萬的斯里蘭卡從8月中旬起實施輕封城，預料政府將於9月中旬解除。

不過，世界衛生組織（WTO）駐斯里蘭卡專家呼籲當地實施更嚴格防疫限制措施，直到10月伊始。

疫苗 Delta變異株 疫情

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