德國單日新增確診例 創5月以來新高 「2G規則」上路

德國疾控機構9日公佈的新增確診感染新冠病毒人數為1萬5431，創下該國自今年5月初以來的新高。圖為德國總理梅克爾在會議上戴口罩。（歐新社）

德國 疾控機構9日公佈的新增確診感染新冠病毒人數為1萬5431，創下該國自今年5月初以來的新高。世界醫學協會主席弗蘭克·蒙哥馬利當天呼籲德國採取更為嚴格的防疫措施，將「2G規則」推廣至全國，即大部分室內場所僅允許已完全接種疫苗 者和曾感染新冠後痊癒者兩類人進入。

德國疾控機構羅伯特·科赫研究所當天公布的新增確診感染新冠病毒人數和新增死亡人數分別為1萬5431人、50人，截至當天累計確診404萬6112人、死亡9萬2498人。該機構當天發佈的住院率指數（即過去七日內平均每十萬居民有多少人因感染新冠而住院）從前一天的1.79升至1.89。

截至當天，德國累計接種了1億360萬劑次新冠疫苗，共有5132萬9215人已實現完全接種，佔該國總人口數的61.7%。

此前一天，羅伯特·科赫研究所所長威勒已警告稱，正在德國蔓延的第四波疫情可能將發展到十分嚴重的程度。德國籍的世界醫學協會主席弗蘭克·蒙哥馬利當天向德國豐克傳媒集團下屬報紙表示，為了在第四波疫情變得十分嚴重前將其遏制住，德國應當在全國範圍內用「2G規則」取代目前的「3G規則」。

「3G規則」是指僅允許已完全接種疫苗者、感染新冠後痊癒者、新冠檢測 結果陰性者等三類人士進入大部分室內場所。「2G規則」則在前者基礎上去掉了新冠檢測結果陰性者，即僅前兩種人可以進入大部分室內場所。

德國目前祗有漢堡等少數州和部分城市採用了「2G規則」，柏林等大部分聯邦州仍執行「3G規則」。蒙哥馬利表示，在無法實行「2G規則」的地方，例如公共交通工具上，則至少應該實施增強版「3G規則」，即用PCR核酸檢測取代現行的抗原快檢。他強調，這樣的措施可以作為激勵人們接種疫苗的必要手段。