研究：染疫後打疫苗 可獲「超人」免疫力

研究發現，一些人染疫後接種兩劑輝瑞或莫德納疫苗，免疫系統竟對病毒產生令人難以置信的免疫力，研究人員將其稱為「超人免疫力」。(路透)

近日有研究發現，一些人在經歷感染新冠病毒、並接種兩劑輝瑞（Pfizer）或莫德納（Moderna）疫苗 後，免疫系統竟對病毒產生令人難以置信的免疫力 ，研究人員將其稱為「超人免疫力」。

英國每日郵報報導，最近幾個月的多項研究表明，這些患者的免疫系統可以產生大量能夠對不同變種病毒 株做出反應的抗體，具有這種「超人免疫力」的患者表現出對當前大眾所知的變種病毒株、非人類新冠病毒，甚至可能尚不存在的新變種做出反應的能力。

科學家們正在研究這些患者，以更好地了解這種免疫力對其他病毒的效用。

研究發現，通常情況下「自然免疫」會持續七到八個月，大約一年後免疫系統仍會保留一些記憶，但可能更容易受到變異影響，但如果具有天然免疫力的人接種疫苗，則疫苗會增強其免疫系統對病毒的記憶。因此，當一個人從新冠肺炎康復後接種疫苗時，疫苗會向免疫系統發出信號，表明免疫系統應該投入更多的資源來預防，意味著更多的細胞能夠記住病毒。

研究人員發現，與僅被感染的人相比，既受感染又接種疫苗的人產生針對B.1.351變種的保護性抗體達100倍之多，研究人員測試了來自「超人免疫力」的血漿樣本，以對抗6種主要的新冠變種病毒株、原始SARS病毒以及在蝙蝠和穿山甲中發現的新冠病毒，甚至還加上由實驗室開發的新冠變種病毒，最終該免疫系統仍然可以抵抗它們。

免疫學家目前打算利用這項發現，以開發更有效的疫苗來對抗新冠病毒和其他疾病。

AZ副作用 增罕見神經病變

此外，歐盟藥品管理局（EMA）昨日增列極罕見神經病變「格林巴利症候群」（GBS），為英國阿斯特捷利康（AstraZeneca, AZ）疫苗可能產生的副作用。

截至7月31日，全球共施打5億9200萬劑AZ疫苗，其中833例出現「格林巴利症候群」，歐盟藥品管理局認為，AZ疫苗與這個疾病間「有合理的可能性」因果關係。

此前，美國食品暨藥物管理局（FDA）也曾對嬌生生產的疫苗加註警語，警告這支疫苗可能導致「格林巴利症候群」副作用。