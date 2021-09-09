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傳北韓大量士兵染疫2個月45死 金正恩震怒

編譯中心╱綜合8日電
脫北者媒體每日朝鮮稱，大量北韓士兵染疫死亡消息驚動最高領導人金正恩。(Getty Images)
脫北者媒體每日朝鮮稱，大量北韓士兵染疫死亡消息驚動最高領導人金正恩。(Getty Images)

新冠肺炎疫情肆虐全球已逾一年半，北韓迄今持續對外宣稱境內確診病例為零，但由脫北者經營的每日朝鮮援引北韓內部消息指出，平壤當局在多名士兵染疫死亡後，決定加強防疫，最高領導人金正恩更因此事大為震怒。

根據一位江原道軍方消息人士說法，北韓在7、8兩月共有45名士兵在第二軍團總部管理的「傳染病」臨時病房中逝世。

另一名消息人士也透露，北韓陸軍衛生處收到新冠病房死亡人數統計數據後，由於死亡人數遭出預期而遭到上級訓斥，醫院處於混亂狀態。

消息人士還說，北韓最高領導人金正恩收到消息後非常憤怒。並且在政治局會議上宣布要強化防疫隔離政策。

為何多名士兵疑似染死亡的報告會在近日曝光？因根據朝鮮官方規定，陸軍衛生局需要在每年8月，也就是一年訓練結束日9月30日的前一個月，撰寫評估報告，詳細說明訓練期間全軍住院人數、死亡人數以及具體原因。

報導指出，疑似染疫死亡的士兵中，隸屬前線軍團的第一、第二軍團的人數最多，其次則是中國與朝鮮邊境的軍團與指揮部，再來是後方兵團以及訓練營。去年北韓軍事當局認為新冠肺炎疫情會很快結束，因此僅採用臨時方法來應對，例如治療方法只有每日量測體溫、照射陽光，然後每天可有450公克(每一餐150公克)冷雜糧與野菜湯可食用。

軍方甚至嘗試掩蓋士兵染疫死亡的情況，對家屬告知這些士兵是死於意外。但有家屬與軍方發生爭執並索要死亡證明後，轉向國防部提出告訴，因此事件爆發。

在約翰霍普金斯大學統計中，北韓仍是疫情淨土，沒有任何確診與死亡病例。但北韓與疫情起初的震央中國領土接壤，是否能長久都成功防堵，原本就充滿疑問。但在北韓強硬的管控下，疑似染疫身亡的士兵(或其他北韓民眾)恐將持續成為疫情「黑數」。

另據日本NHK報導，東京8日新增1834例確診，病例數較一周前的禮拜三減少，連17天低於前一禮拜的同一天。

不過，根據8月統計，疫情在年輕族群中持續擴散，50歲以下死亡病例明顯增加，在整體死亡病例中的占比高達三分之一，創疫情爆發以來新高。

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