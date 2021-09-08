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古巴領先全球 2歲以上幼童開打疫苗

編譯中心╱綜合7日電
古巴是全球第一個對2歲以上孩童施打疫苗的國家，圖為一名3歲女童接種古巴國產疫苗。（Getty Images）
古巴是全球第一個對2歲以上孩童施打疫苗的國家，圖為一名3歲女童接種古巴國產疫苗。（Getty Images）

古巴成為全球第一個對2歲以上孩童施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的國家，採用的是未獲世界衛生組織（WHO）認可的國產疫苗。

中央社引述法新社報導，這個有1120萬人口的共產島國目標在學校重新開放前讓所有兒童接種疫苗。

古巴的學校自去年3月以來大多停課，去年底重啟數周，但今年1月再度關閉。古巴政府已宣布各校將在10月和11月逐步重啟，但必須在所有學童都接種後才重新開放。

古巴是拉丁美洲最先自主研發COVID-19疫苗的國家，針對未成年人完成國產疫苗「阿布達拉」（Abdala）和「主權」（Soberana）臨床實驗後，3日展開孩童的疫苗接種作業，從12歲以上開始打。古巴已在中部的西恩菲哥斯省開始為2歲到11歲群體配發疫苗。

其他數個國家陸續為12歲以上青少年施打疫苗，部分國家正在對更年幼的孩子進行試驗。中國、阿拉伯聯合大公國和委內瑞拉等國家已宣布，計畫讓更年幼的孩子接種。

智利也批准為6歲到12歲的孩童施打中國科興疫苗。

新加坡新增確診創1年新高

此外，新加坡疫苗覆蓋率已超過8成，衛生部7日通報，初步確認新增328起本土案例，此為1年來新加坡最高單日確診數，令人擔憂的是，其中有185沒有找到關聯性，這是新加坡至今最多的未關聯病例，這數字更是前一周的三倍。

隨著疫苗覆蓋率提高，新加坡正轉為「與病毒共存」的防疫策略，關注重點為重症及死亡人數。但近期本土案例仍不斷上升，讓「與病毒共存」策略受到挑戰。新加坡自8月中旬逐步放寬防疫措施以來，本土確診案例數不斷上升，這些新增病例大多為感染Delta變異株所導致。專家分析，對抗Delta變異株不能單靠疫苗。此變種病毒特徵包括確診者釋放的病毒量更大、更容易傳染給他人及潛伏期較短。

越男染疫傳8人 被判囚5年

另據越南官方通訊社報導，一名男子6日因嚴重違反新冠防疫檢疫規則，還將病毒傳播給另外8人，其中1人最後更因此病逝，被判入獄5年。

在這之前，由於有針對性的大規模檢測、積極的接觸者追蹤、嚴格的邊境限制和隔離措施，越南一直是世界上遏止新冠病毒最成功的國家之一，但自4月下旬以來的新感染群破壞了這個局面。

疫苗 新加坡 古巴

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