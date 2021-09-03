越南成立跨部會特別工作小組 協助廠商因應新冠困局

越南總理范明政。 美聯社

越南 總理范明政為幫助廠商和人民排除因新冠疫情 造成的困難，簽署行政命令成立特別工作 小組，由副總理黎明慨領導，計劃投資部、財政部、勞動社福部等首長出任小組副領導人。成員囊括政府辦公室與各大部會主管官員。

設立這個跨部會架構主要是希望主動積極收集情報，快速反應，為民眾和企業解決問題。

越南現在仍在為疫情實施隔離封鎖。總理范明政警告，這將會是場長期抗戰，所以「我們不能永遠採取隔離和封鎖，導致民眾和國家經濟困頓。」他強調，各種限制措施讓物質和精神都受苦。

封鎖使得勞力密集產業，例如Nike和Adidas的供應商，必須暫停營運。根據越南官方資料，越南工業產出在上個月較去年同期減少7.4%，出口也下滑5.4%。商品與勞務的零售銷售更是嚴重下挫33.7%。

跨部會因應新冠小組每個月和每一季須定期向總理報告工作內容，必要時隨時應總理與小組領袖要求，執行任務並回報進度。

這波由Delta變種病毒為主的疫情爆發之前，越南以疫調和隔離成功守住了一年，不幸在4月底防線被攻破，新冠確診病例由當時幾千人飆升到現在48萬人，並已造成1.2萬人死亡。胡志明市是疫情最嚴重的地方。越南當局周四（2日）公布的數據，新冠新增確診13,197例，死亡271例。