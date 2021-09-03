日本月增50萬人染疫 自衛隊爆群聚135人確診

日本染疫重症人數再創新高，且有持續增加的趨勢。圖為東京一所醫院的醫護人員在隔離病房內內照顧一名重症患者。(美聯社)

日本 2日又新增確診感染新冠病毒1萬8228例、65人染疫死亡；重症者2158人創新高，且重症人數有持續增加的趨勢。此外，陸上自衛隊大津駐屯地（位於滋賀縣大津市）的教育部隊發生大規模群聚感染，截至昨天共有135名隊員確診，這些隊員幾乎都沒施打疫苗 。

日本共同社報導，日本累計病例數今年4月上旬達到50萬人，8月6日超過100萬人。之後不到1個月又增加了50萬人以上，「第五波」疫情增速快得嚇人。目前全日本重症患者為2158人，已連續19天刷新紀錄，且有持續增加趨勢。

而東京 方面，新增確診病例3099例，累計34萬9841例。8月26日至9月2日，東京確診病例總計計算，平均每天3140例，是前一周的72.1%。

日本富士電視台新聞網報導，陸上自衛隊的首長、陸上幕僚長吉田圭秀表示，大津駐屯地8月23日起至昨天為止，共有135名隊員確診。對於駐屯地發生群聚感染一事，造成當地政府、保健所等相關機關以及周邊居民的不安，他由衷表達歉意。

知情人士表示，先是有一名隊員被匡列為密切接觸者，後來部隊針對其周邊的隊員實施核酸檢測（PCR）的結果，查出共有135人確診。確診的隊員年紀在20多歲至40多歲之間，幾乎全員都沒施打疫苗。

日本厚生勞動省透露，6月和7月在機場檢疫中染疫的2人，確認感染的是最早在哥倫比亞發現的變異毒株「Mu」。8月底世界衛生組織(WHO)將其列為「待觀察變種」，這是日本國內是首次確認感染。