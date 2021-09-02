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北韓再拒別國好意 這次不收300萬劑中國科興疫苗

編譯中心／綜合1日電
繼7月的AZ疫苗後，北韓近來再次拒絕COVAX配送的科興疫苗。（美聯社）
繼7月的AZ疫苗後，北韓近來再次拒絕COVAX配送的科興疫苗。（美聯社）

華爾街日報1日援引聯合國兒童基金會（UNICEF）說法報導，北韓拒收近300萬劑中國科興新冠疫苗，表示「這些疫苗應先送給其他疫情嚴重的國家」。

為世衛「疫苗全球取得機制」（COVAX）協助分派疫苗的UNICEF說，北韓的公衛部拒絕接受疫苗，並稱全球疫苗供應有限，其他地區的疫情持續激增。

今年7月，北韓也曾因為擔心血栓副作用，拒絕COVAX提供的200萬劑AZ疫苗。新冠疫情肆虐全球逾一年半，北韓迄今未通報任何病例，並實施關閉邊境和限制國內旅行等嚴格防疫措施。

此外，日本上月發現三個批號的莫德納疫苗混入異物，日本厚生勞動省1日表示，經過負責配送的武田藥品分析，異物是不銹鋼碎片，在製造過程中因機器摩擦而掉入瓶中，醫療風險相當低。

日本五個都縣、共八個接種會場上月陸續通報，未開封的疫苗瓶內有異物，接種作業一度暫停，三個問題批號共計163萬劑已停用。日本經濟新聞報導，莫德納疫苗未使用容器內混入異物，似乎是在受委託生產莫德納疫苗的西班牙公司的工廠所混入。

而近日有兩名男性打了問題批號疫苗死亡，武田藥品表示，將與厚勞省、醫療機關合作，正式調查因果關係。不過初步判斷，應沒有直接關係。

疫苗 北韓 日本

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