歐盟七成人口打完2劑 Delta再變異 全球現8例

西班牙年輕人積極配合，西班牙接種率領先歐盟多國。圖為西班牙一名 12歲的少女接種新冠疫苗。（路透）

歐盟 宣布，達成境內70%成人完整接種疫苗 的重要里程碑，但強調疫情 尚未結束，必須繼續前進。另除了讓更多歐洲人接種疫苗，也要幫助世界其他地區得到疫苗。歐盟執委會主席范德賴恩稱讚這是一項了不起的成就，歐盟的疫苗戰略取得成效，讓歐洲成為全球抵抗疫情的先鋒。

路透報導，馮德萊恩表示，歐盟內已有至少2.55億人、即70%成年人口完成接種，達到年初訂立的接種目標。不過，成員國之間的接種率懸殊，接種率最高的馬爾他已有超過90%成人完成接種，愛爾蘭和葡萄牙也有逾80%人口已打針，但保加利亞和羅馬尼亞分別只有20%和30%成人完成接種。目前許多國家安排民眾接種補強劑，包括法國、以色列。

而全球仍苦於應對Delta變異病毒株，如今傳出Delta株再次變異，目前全球發現8例，日本昨天驗出首例，傳染力有待研究。NHK報導，東京醫科齒科大學副教授武內寬明的研究團隊的研究報告指出，8月中在確診病患身上採檢Delta株，發現一例Delta株出現名為N501S的變異；從基因特徵等來看，應是在日本國內形成變異。研究指出，N501S與最初在英國發現的Alpha變異病毒株上的N501Y很相似。

此外，東京都今天新增確診2909例，連續9天比上周同一天下降，疫情有趨緩跡象；不過日本全境今天重症達2110例，連19天創新高。

以色列方面，今天通報新增1萬947確診，創單日新高，高於1月18日創下的1萬118例單日紀錄，但仍繼續推動在明天全面開學的計畫，同時設法提高疫苗接種率。班奈特政府已鼓勵所有12歲以上居民施打輝瑞第3劑疫苗。以色列930萬居民中，約60%已接種兩劑疫苗，包括80%的成人。