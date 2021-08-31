超高接種率、低確診數 台大教授分析星國這樣與疫共存

長期旅居新加坡的台大醫學系教授黃韻如於台大醫院線上記者會分析星國「與病毒共存」的防疫策略。取材自直播

新加坡 八成人口已完整接種兩劑疫苗 ，覆蓋率全球最高，面對有高傳播力的Delta病毒，7、8月每日新增個案幾乎都在200人以下，成功經驗值得台灣 借鏡。長期旅居新加坡的台大醫學系教授黃韻如31日於台大醫院線上記者會分析，星國「與病毒共存」的防疫策略，核心就是高施打率，現階段挑戰是70歲以上年長者覆蓋率較低，最近感染重症住院的個案，幾乎都來自此族群，新加坡目前主要有三個因應策略。

首先是主動出擊，由義工醫師團隊搭乘巴士，主動深入社區，尋找還沒接種的老人家，現場提供衛教並接種。再者是透過專案進口提供AZ、科興、國藥等多元廠牌，不想打公費mRNA疫苗的人可自費選擇。另外，推行疫苗通行證，完整接種者相對自由外出用餐、出入各項場所，也能加速接種。

黃韻如指出，因為即便是防疫措施遵從度再高，長期管制沒人受得了，心理上會非常疲憊，這在澳洲封城經驗中已看到前車之鑑。不能期待民眾能長期自主軟封城，新加坡以官方App的「綠色小勾勾」做為完整接種兩劑的認證，有認證者才能在餐廳內用，但每桌限定五人，目前可觀察到周間的晚上，許多餐廳都高朋滿座。

相較於外出用餐的自由，新加玻的醫院管控相對緊縮。黃韻如表示，新加波醫院由護理人員及護佐全面照顧住院病人，沒有看護或家屬可以同住的在病房，若要進入醫院探病，除非完整接種劑且探訪時間在30分鐘內，否則就附要24小時內快篩陰性證明、事先申請，出入醫院都要刷卡；天天探病就要天天自費快篩，所幸試劑到處可買而且不貴。

訪客在醫院內的行為，也受到許多限制。黃韻如指出，訪客不可以在醫院內部用餐，因為在醫院內口罩不可拿下來，只能在外面用餐。訪客也不可以在病房裡上廁所，因為擔心快篩仍有偽陰性，排泄物可能有病毒，所以內急也得到外面用公共廁所，以保護醫院和病患。

另一個台灣人難以想像的規定是，訪客到了病房，不能坐床。黃韻如說，因為床上可能有殘留的血液、體液，有肉眼看不到的感染原。如果訪客碰觸病床甚至坐上去，衣服可能沾染到病毒、帶回社區去；其他病房中會觸碰到的表面，因為都可以靠肥皂洗手、乾洗手去處理，比較沒有去規範。

黃韻如表示，可預期未來的日子，民眾必須習慣快篩，是新冠疫情常態化的「必備生活技能」，大型集會等場合都會要求出示快篩結果，偽陰或偽陽就得靠醫療端進一步的風險管理；疫苗接種與否，也將是決定民眾從事各項活動自由度的關鍵。