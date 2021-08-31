超高接種率、低確診數 台大教授分析星國這樣與疫共存
新加坡八成人口已完整接種兩劑疫苗，覆蓋率全球最高，面對有高傳播力的Delta病毒，7、8月每日新增個案幾乎都在200人以下，成功經驗值得台灣借鏡。長期旅居新加坡的台大醫學系教授黃韻如31日於台大醫院線上記者會分析，星國「與病毒共存」的防疫策略，核心就是高施打率，現階段挑戰是70歲以上年長者覆蓋率較低，最近感染重症住院的個案，幾乎都來自此族群，新加坡目前主要有三個因應策略。
首先是主動出擊，由義工醫師團隊搭乘巴士，主動深入社區，尋找還沒接種的老人家，現場提供衛教並接種。再者是透過專案進口提供AZ、科興、國藥等多元廠牌，不想打公費mRNA疫苗的人可自費選擇。另外，推行疫苗通行證，完整接種者相對自由外出用餐、出入各項場所，也能加速接種。
黃韻如指出，因為即便是防疫措施遵從度再高，長期管制沒人受得了，心理上會非常疲憊，這在澳洲封城經驗中已看到前車之鑑。不能期待民眾能長期自主軟封城，新加坡以官方App的「綠色小勾勾」做為完整接種兩劑的認證，有認證者才能在餐廳內用，但每桌限定五人，目前可觀察到周間的晚上，許多餐廳都高朋滿座。
相較於外出用餐的自由，新加玻的醫院管控相對緊縮。黃韻如表示，新加波醫院由護理人員及護佐全面照顧住院病人，沒有看護或家屬可以同住的在病房，若要進入醫院探病，除非完整接種劑且探訪時間在30分鐘內，否則就附要24小時內快篩陰性證明、事先申請，出入醫院都要刷卡；天天探病就要天天自費快篩，所幸試劑到處可買而且不貴。
訪客在醫院內的行為，也受到許多限制。黃韻如指出，訪客不可以在醫院內部用餐，因為在醫院內口罩不可拿下來，只能在外面用餐。訪客也不可以在病房裡上廁所，因為擔心快篩仍有偽陰性，排泄物可能有病毒，所以內急也得到外面用公共廁所，以保護醫院和病患。
另一個台灣人難以想像的規定是，訪客到了病房，不能坐床。黃韻如說，因為床上可能有殘留的血液、體液，有肉眼看不到的感染原。如果訪客碰觸病床甚至坐上去，衣服可能沾染到病毒、帶回社區去；其他病房中會觸碰到的表面，因為都可以靠肥皂洗手、乾洗手去處理，比較沒有去規範。
黃韻如表示，可預期未來的日子，民眾必須習慣快篩，是新冠疫情常態化的「必備生活技能」，大型集會等場合都會要求出示快篩結果，偽陰或偽陽就得靠醫療端進一步的風險管理；疫苗接種與否，也將是決定民眾從事各項活動自由度的關鍵。
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