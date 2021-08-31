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以色列12歲開打第3劑 南非現最難纏變異株 疫苗恐無效

編譯羅方妤／綜合30日電
以色列一名以色列婦女30日在特拉維夫接種第三針加強劑。（路透）
以色列一名以色列婦女30日在特拉維夫接種第三針加強劑。（路透）

路透報導，以色列29日宣布，將接種疫苗加強劑的年齡，從30歲下修至12歲，擴大疫苗覆蓋率。以色列接種第3劑的前提是，必須於打第2劑疫苗後5個月才能接種，比美國規定的相隔8個月還短。

以色列於8月1日正式啟動加強劑接種計畫，上周已開始為30歲及以上民眾接種。截至目前，以色列已有約200萬人接種第三劑疫苗，約占總人口21%。以色列高階衛生官員表示，民眾接種第2劑輝瑞疫苗後，保護力會在接種後6個月衰退，因此有必要接種加強劑。官員表示：「民眾接種第3劑疫苗後的保護力，是只接種2劑疫苗的10倍。」

此外，繼Beta變異株後，近期南非又出現全新變種病毒C.1.2。研究顯示，這種變異株恐更具傳染力，讓現有疫苗難以對付，目前已在英國、中國、剛果、模里西斯、紐西蘭、葡萄牙與瑞士等7國現蹤。

繼Beta變異株後，近期南非又出現疫情爆發以來突變程度最大的全新變種病毒C.1....
繼Beta變異株後，近期南非又出現疫情爆發以來突變程度最大的全新變種病毒C.1.2。圖為南非民眾在開普敦疫苗接種中心外排隊接種疫苗。（路透）

以色列「耶路撒冷郵報」報導，南非國家傳染病研究所（NICD）及瓜祖魯那他研究創新與測序平台發表預印研究報告，科學家於今年5月首次檢測到C.1.2，是由1月發現的C.1演化而成，但與C.1相比已經「大幅變異」，程度超過全球已知的所有變異病毒株。

根據研究報告，南非的C.1.2相關確診比例，5月時僅有0.2%，6月增至1.6%，7月達到2%，其增幅與之前Beta和Delta變異株在當地傳播的狀況類似。

紐西蘭奧克蘭封鎖措施再延長2周

澳洲30日新增確診1375例，寫下單日新高。重災區新南威爾斯省30日通報單日新增確診1290例創紀錄，預料在病例累增下，10月住在加護病房人數將達到高峰。紐西蘭30日通報新增53例確診，總理宣布奧克蘭封鎖措施再延長2週，衛生部也通報首例與輝瑞疫苗有關的死亡案例。

大馬新首相與染疫者接觸 缺席內閣就職典禮

馬來西亞總理辦公室表示，新首相依斯邁沙比利因與一名新冠患者有過接觸，必須自我隔離，因此缺席他所籌組內閣今天的宣誓就職典禮。此外，明天國慶日也將只能透過視訊方式參與慶祝活動。大馬爆發具高度傳染力的Delta變異株嚴重疫情，近幾周單日新增確診多達2萬例、死亡達數百例。

反防疫措施 柏林、雅典街頭示威

德國部分地區考慮針對未打新冠疫苗者實施更嚴格的防疫規範之際，數千名民眾今天連續第二天走上首都柏林街頭參加非法示威，反對疫苗接種以及當局為遏止第4波疫情所祭出的防疫規範。民眾上街高喊「放開我們的孩子」，揮舞標誌譴責「疫苗種族隔離」；警方證實兩天共拘捕約180名參與者。德國30日公布數據顯示，德國新增4559例確診，另新增10人病故。

在希臘，雅典市中心29日約有7000名群眾抗議強制護理人員接種疫苗的新規定。希臘1070萬居民中，超過570萬人已完整接種疫苗。但Delta變異株擴散仍引發憂慮。希臘29日通報新增約1500例確診，自疫情爆發以來，累計超過1萬3600人染疫病亡

疫苗 以色列 疫情

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