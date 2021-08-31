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日相稱「看到疫情出口」 村上春樹諷：眼睛很好

編譯中心／綜合30日電
日本首相菅義偉曾形容疫情「終於開始看到出口」。（路透）
日本首相菅義偉曾形容疫情「終於開始看到出口」。（路透）

日本首相菅義偉先前稱境內新冠疫情已經看到出口，知名作家村上春樹昨天批評菅義偉只看想看的東西，並諷刺菅義偉「可能眼睛很好」。

共同社報導，72歲的村上春樹昨天在廣播節目中提到，菅義偉在7月的國際奧林匹克委員會（IOC）大會中形容疫情「這個漫長的隧道，終於開始看到出口」。他諷刺說，他與菅義偉相同年紀，但完全看不到疫情的出口，還說菅義偉的耳朵幾乎不聽別人的意見，「可能只有眼睛很好」。

日本知名作家村上春樹諷刺菅義偉。（美聯社）
日本知名作家村上春樹諷刺菅義偉。（美聯社）

村上批評，菅義偉可能只看想看的東西。村上還表示，在看見真正的出口之前，只能盡力好好生存下去。

日本疫情方面，東京都今天新增1915例確診、12例死亡，是睽違1個多月來，終於降到單日2000例以下；不過大阪府新增1605例，創周一新高紀錄，另新增2例死亡。東京都鄰縣神奈川縣新增1719例，比上周一大減860例，也是睽違6天降至單日2000例以下；另千葉縣新增1030例、埼玉縣新增1106例，病例數都比上周一少。

日本新冠肺炎重症患者連續18天更新最高紀錄。（Getty Images）
日本新冠肺炎重症患者連續18天更新最高紀錄。（Getty Images）

首都圈1都3縣的疫情雖然有緩和趨勢，不過日本厚生勞動省統計，全國需要使用呼吸器或在加護病房治療的重症患者，今天達2075人創新高，且是連續18天更新最高紀錄。

岐阜縣今天新增200例，也創下周一新高，並連續7 天新增200例以上。愛知縣新增1509例，連續13天新增上千例。

菅義偉 疫情 日本

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