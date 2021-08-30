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亞太疫情失控惹民怨 掀起大「政」盪

編譯林奇賢／綜合29日電
新加坡八成人民完整接種新冠疫苗，成為全球疫苗覆蓋率最高的國家。（路透資料照片）
新加坡八成人民完整接種新冠疫苗，成為全球疫苗覆蓋率最高的國家。（路透資料照片）

Delta新冠變種病毒持續散播，導致疫情持續延燒，正使亞太地區民眾對政府防疫政策的挫敗感愈來愈重，也日益不滿當局的應變速度太慢，重擊日本、澳洲、馬來西亞等國政治領袖的聲望，也正在改變亞太地區的政治版圖。

日本緊急事態9/12難解除

華爾街日報報導，過去一年來防疫表現都優於美國和西歐國家的亞太地區，依然苦於因應新一波疫情。日本東京29日新增3081名確診病例，連續7天低於上周同日，疫情逐步趨緩。不過，日本全境重症患者已連續17天創新高紀錄，至今總計2070人，醫療體系仍面臨壓力。厚生勞動大臣田村憲久今天認為，要如期在9月12日解除宣言相當困難。

南韓同日新增病例數雖將至1700人以下，但重症病患仍多，引發往後死亡率將升高的憂慮；越南新增病例數也仍超過1萬人，達1萬2663例，印度更達4萬5083例。

澳洲墨爾本延長封城

澳洲29日新增確診病例則創新高，為1323例，新南威爾斯省的新增本土病例數也達創紀錄的1218人，維多利亞省新增92起本土病例，是超過1/4澳洲人口居住的維省近1年來單日新增最多的確診數，維省首府墨爾本已宣布延長封城；紐西蘭本土確診病例數增加83人，總理阿爾登上周已宣布全國封鎖將延長至本月31日，並表示30日可能宣布調整防疫政策。

這些國家不斷延長封鎖措施和旅行禁令，已使選民把不滿情緒導向政府領袖，指責當局應變速度太慢、或防疫政策反覆。

日本東京都29日新增3081例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，...
日本東京都29日新增3081例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，連續7天低於上周同日，疫情逐步趨緩。亞太疫情持續延燒，民眾對政府防疫失望。（路透）

在日本，最新民調顯示，首相菅義偉支持率已降到26%，為去年9月上任來新低，將不利執政黨10月大選的選情。日本最高防疫顧問尾身茂上周批評菅義偉政府舉行東京奧運，讓大眾覺得不必太嚴肅看待疫情警告。

在澳洲，總理莫里森的不支持率也超越支持率，為近18個月來首見。在Delta病毒侵襲，讓澳洲「清零」的成果破功，且全國僅約25%人民已完整接種疫苗

疫情也成為壓垮馬來西亞政府的最後一根稻草。在反覆封鎖遭遇批評後，首相慕尤丁16日請辭，由政壇老將依斯邁沙比利接任救火。他說，將統整公衛專家觀點，設法提高防疫政策成效。

泰國民眾也不滿泰國政府防疫不力，以及疫苗接種的進度太慢，因此在8月初走上街頭示威抗爭，並與警方爆發衝突。

新加坡疫苗覆蓋率8成

新加坡29日宣布全國八成人民都已完整接種新冠疫苗，成為全球疫苗覆蓋率最高的國家。新加坡接下來可能進一步鬆綁限制措施，並推動免隔離旅遊。但仍有10萬名年長人士尚未接種，成為一大隱憂。Delta變異株來襲，8月以來，星國已出現18起死亡病例，其中多為尚未接種疫苗的長者。

防疫 澳洲 疫苗

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