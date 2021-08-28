研究：半數染疫者出院1年有持續性症狀 2後遺症最常見

英國醫學期刊「刺胳針」發布中國研究顯示，約半數新冠肺炎患者出院一年後仍受至少一種持續性症狀折磨。圖為新冠肺炎病毒模型圖。（路透）

英國醫學期刊「刺胳針 」（The Lancet）發布中國研究顯示，約半數新冠肺炎 （COVID-19）患者出院一年後仍受至少一種持續性症狀折磨，最常見的是疲勞或肌肉 無力。

這項至今針對「新冠長期症狀」（long COVID）進行的最大規模研究，希望能喚起各界重視疫情大流行對健康的長期影響。

這項研究指出，有1/3患者在確診一年後仍有呼吸急促症狀。

「刺胳針」在與研究一同發布的社論中指出，「這項研究顯示，對許多病人而言，完全自新冠肺炎康復得花上超過一年時間」。

這項研究追蹤了2020年1月至5月期間自中國武漢金銀潭醫院出院的近1300名新冠肺炎患者，並於6、12個月後跟進面訪。武漢是首個遭新冠肺炎席捲的地區，此後全球有2億1400萬人染疫，超過400萬人病歿。

研究發現，至少有一種症狀患者的比例從出院後6個月的68%，下降到12個月後的49%；呼吸急促症狀自出院後6個月的26%增加到12個月後的30%。

研究同時發現，女性受疲勞或持續肌肉無力之苦的可能性比男性高出43%，女性比男性更加倍容易被診斷出焦慮或抑鬱。

但研究指出，88%確診前有從事工作者，已於染疫一年後重返職場。

先前已有研究警示各國當局必須準備好為衛生工作者和染疫患者提供長期支持，這項研究也充實了這項論點。

「刺胳針」社論表示，「新冠肺炎長期症狀是現代醫學的首要挑戰」，並呼籲更多人投身此研究。