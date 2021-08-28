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「減少自宅死亡」大阪疫情嚴峻 擬闢千床規模野戰醫院

中央社／東京28日綜合報導
日本大阪府知事吉村洋文28日說，將盡速在大阪府設置千床規模的臨時大規模醫療設施（野戰醫院）。圖為大阪心齋橋街頭一景。（中央社）
日本大阪府知事吉村洋文28日說，將盡速在大阪府設置千床規模的臨時大規模醫療設施（野戰醫院）。圖為大阪心齋橋街頭一景。（中央社）

日本大阪府新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，收治病床數已相當吃緊，大阪府知事吉村洋文今天說，將盡速在大阪府設置千床規模的臨時大規模醫療設施（野戰醫院）。

日本經濟新聞報導，吉村今天在電視節目上表示，為因應疫情擴大造成病床數吃緊，有意在大阪府內設置臨時大規模醫療設施，收治規模約千床，地點可能選在國際展示場「INTEX大阪」。

吉村希望盡可能及早著手準備，「雖然目前課題堆積如山，但無論如何都想要嘗試看看」。

大阪府26日新增2830例確診病例創新高紀錄，轄內疫情持續擴大。截至27日止，輕症及中等症狀病床使用率已超過75%。

吉村談到臨時大規模醫療設施時指出，確保足夠醫療從業人員是目前一大問題，將跟大阪大學醫學系附設醫院商量確保所需人員。

產經新聞報導稱這種臨時醫療設施為「野戰醫院」。吉村說雖然課題很多，但他們只考慮做得到而非做不到的理由，「盡可能減少在自宅死亡的人數，就是我們最大的目標」。

另外，讀賣新聞報導，東京都知事小池百合子昨天表示將在中央區築地市場舊址設置大規模氧氣供應站，預計最快9月底前開設，將是繼澀谷區舊「兒童之城」後的第2地。

築地市場舊址目前作為東奧及帕運大會相關車輛停放基地之用，東京都政府表示，將從9月5日帕運閉幕後持續整備，希望9月中旬到下旬時能啟用。

築地市場舊址的氧氣供應站預計提供150床到200床，高於舊「兒童之城」的130床。

小池說，因應疫情狀況，會在考量地區平衡等因素，逐步擴增氧氣供應站。

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