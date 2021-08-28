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印度連2天確診逾4萬 日本重症連15天新高

編譯中心╱綜合27日電
歐南節在每年8月底時舉行，是印度克勒拉省當地非常重要與著名的節日。（美聯社）
歐南節在每年8月底時舉行，是印度克勒拉省當地非常重要與著名的節日。（美聯社）

印度疫情又起，連兩天確診增逾4萬；日本重症2000例連15天新高；紐西蘭延長全國封鎖。泰國單日新增確診微降，9月1日起部分解封。丹麥疫苗覆蓋率高，9月10日將解除所有COVID-19限制。

印度27日新增4萬4658人確診，連兩天確診增逾4萬，逼使新德里當局呼籲克勒拉和馬哈拉什特拉兩省實施宵禁，因為過去一周這兩省分別占新增病例近60%以及16%。印度日增確診數雖在8月中降至2萬5166例的5個月低點，但過去三天急速上升，主要因為克勒拉省近來舉行歐南節大型慶祝活動。歐南節是印度南部最富色彩的節慶活動之一。

日本NHK統計，日本27日新增2萬4200確診、57例死亡；使用呼吸器或在加護病房治療的重症患者達2000例，連續15天創新高紀錄。

東京都今天新增確診4227例，比上周五減少1178例，是連續5天比上周同一天下降，但今天的重症患者達294例創新高；新增死亡18例也是上個月開始的第5波疫情以來的新高紀錄。大阪府則新增2814例，是僅次於昨天2830例的次高紀錄。

儘管每天新增案例仍高達1萬8000例，泰國政府27日宣布放寬部分封鎖措施，9月1日起開放餐廳內用，但有人數限制；同時開放百貨商場營業，但呼籲經營者和員工盡快接種疫苗。不過，9月1日起再延長宵禁14天。

泰國從7月中開始，每天新增確診案例超過萬例、死亡人數破百；6600多萬人口中約10%完整接種過2劑疫苗，33%接種過1劑疫苗。

Delta變異株疫情延燒，紐西蘭27日延長全國防疫封鎖措施至31 日，奧克蘭和北地大區（Northland）將至少再額外延長兩周，並警告這波疫情的源頭奧克蘭將維持封鎖更長的時間。紐西蘭27日通報新增70例確診。

義大利前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）去年9月確診COVID-19，一年來因相關併發症頻繁進出醫院，發言人本月27日證實，目前他已再度入院接受檢查。貝魯斯柯尼去年9月感染COVID-19，曾住院11天，一年來因相關併發症多次進出醫院。此外他近年來出現了一連串健康問題，包括曾在2016年接受開心手術。

丹麥衛生官27日表示，9月10日將解除所有COVID-19限制，因為疫苗覆蓋率高，COVID-19不再「對社會構成威脅」。丹麥超過70%人口已完整接種疫苗。

英國醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）今天發布中國研究顯示，約半數COVID-19患者出院一年後仍受至少一種持續性症狀折磨，最常見的是疲勞或肌肉無力。

這項至今針對「COVID長期症狀」進行的最大規模研究，希望能喚起各界重視疫情大流行對健康的長期影響。這項研究指出，有三分之一患者在確診一年後仍有呼吸急促症狀。

疫苗 疫情 印度

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