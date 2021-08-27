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Delta變異株肆虐全球 專家質疑群體免疫恐難達成

中央社巴黎27日綜合外電報導
即使群體免疫的「神話」目標達不到，專家強調疫苗接種仍非常重要。(美聯社)
即使群體免疫的「神話」目標達不到，專家強調疫苗接種仍非常重要。(美聯社)

由於最早在印度發現的Delta病毒變異株持續蔓延擴散，如今專家開始質疑，藉由接種疫苗達到群體免疫的長期目標是否仍行得通。

法新社報導，當群體中超過一定比例的人因接種疫苗或自然感染而對疾病產生抵抗力，就可達成群體免疫。

但由於傳染性更強的病毒株經常出現，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）能否達成群體免疫引發爭辯。

流行病學專家索芙尼亞（Mircea Sofonea）說：「如果問題是『單靠疫苗接種就能抑制及控制疫情嗎？』答案是：否。」

索芙尼亞說，群體免疫取決於兩個基本因素，「那就是病毒的實際傳染力和疫苗預防感染的效力，而目前還沒有那種效力」。

且多項研究也顯示，疫苗對抗Delta變異株的效力會隨著時間推移而降低，這也是多個國家目前打算施打秋季第3劑或「追加劑」疫苗的理由之一。

考量以上所有因素，若不採取其他防疫措施，像是戴口罩或保持社交距離，索芙尼亞表示，需要超過100% 的人接種疫苗才能確保終止傳染，這顯然是不可能的。

即使群體免疫的「神話」目標達不到，專家強調疫苗接種仍非常重要。

猶如對抗麻疹和流感等其他流行病的疫苗，COVID-19疫苗提供預防重症的極佳保護。

疫苗 社交距離 疫情

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