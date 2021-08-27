擋不住Delta 澳洲首見單日確診破千

澳洲疫情不斷升溫，新南威爾斯州過去24小時出現了逾千例新增確診。(歐新社)

在Delta變異病毒株帶來的疫情 於雪梨升溫之際，澳洲 26日通報超過1000例新增確診，是疫情爆發以來首見。

綜合媒體報導，澳洲第一大城雪梨所在的新南威爾斯州，過去24小時出現了1029例新增確診。雪梨自從6月中疫情爆發，確診數已經累計超過1萬5000例，並擴散至其他較小的城鎮，使得澳洲人口最多的東南部地區重新實施封鎖措施和旅行限制。

儘管確診數增加以及醫院面臨的壓力不斷加重，不過，新南威爾斯州州長貝雷吉克利安(Gladys Berejiklian)宣布從9月中開始，會適度鬆綁對已接種疫苗 民眾的限制。

在約800萬人口的新南威爾斯州，達成600萬人接種疫苗的目標後，非疫情熱區將允許最多5位完整接種疫苗的人，進行戶外群聚。與此同時，當局將新南威爾斯州其他地區的待在家命令，延長至9月10日。目前澳洲2500萬人口超過半數處於封鎖狀態下，對雪梨實施的待在家命令，已經持續超過2個月。

鄰近澳洲的紐西蘭先前抗疫成功、堪稱全球僅剩的零COVID-19淨土之一，然而奧克蘭上周出現Delta病例，讓紐國連續六個月本土病例掛零的優異表現破功。

紐西蘭染疫人數不斷增加，已成為紐國自疫情爆發以來最大規模的的群聚感染事件，26日又新增了68例確診，共277人染疫。

總理阿爾登表示，她認為即使是Delta病株也有可能再次在社區中被消滅，衛生專家仍建議她維持清零政策。

紐西蘭會這麼緊張，原因是透過關閉邊境和實施嚴格早期封鎖有效控制疫情，但卻成為所有發達國家疫苗接種率最慢的國家之一，500萬人口只有20%完全接種疫苗。

Delta變異株同樣席捲俄羅斯，且國內疫苗接種速度緩慢，當局26日通報新增820例染疫死亡個案，突破單日新高。

俄羅斯自6月中以來爆發新一波因Delta變異株而起的染疫潮，26日通報新增1萬9630例確診，累計確診數682萬4540人高居全球第4。

儘管單日確診數現在呈現下降趨勢，俄國單日染疫死亡案例在8月多次創下新高，今天通報的820例也使總病歿數來到17萬9243人，是歐洲之最。

許多俄國人對疫苗抱持懷疑態度，根據統計，擁有1億4600萬人口的俄羅斯僅約3500萬人完全接種疫苗。