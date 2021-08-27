東京疫情「災難級失控」 專家：只能自我保護

日本一批莫德納疫苗被發現疑似混入異物，目前已暫停施打。(美聯社)

日本東京 疫情嚴峻，日本專家說，由於目前無法快速進行病毒篩檢，可能潛藏更多感染者，「跟發生災害時一樣，民眾有必要自我保護」。

日本NHK報導，專家示警，目前東京都內的醫療體制已嚴重失靈，「現在的疫情如果持續下去，能獲救生命無法獲救的事態將進一步惡化」。

在疫情監測會議中，專家表示，東京的感染情形與醫療資源都已經來到最高級的第四階段警戒。東京13日至19日7天內的平均單日新增確診來到4702例，刷新最高紀錄，此後幾乎也都維持在4000多例。

報導還指出，日本刻正施打中的一批莫德納疫苗 被發現疑似混入異物，可能是金屬物質。通報疫苗異常狀況的共有5都縣的8個接種會場，影響的疫苗約163萬劑，部分接種會場已暫停施打作業。日本厚生勞動省表示，無論如何都以安全為最優先考量。

厚勞省官員說，自16日以來，陸續接獲東京都、茨城、崎玉、愛知及岐阜縣等地通報，未開封的莫德納疫苗出現異物。茨城縣縣立醫療大學的藥劑師23日進行抽藥作業時，發現瓶內有不明的黑色和咖啡色顆粒。厚勞省表示，異物可能是金屬物質。

部分接種會場作業受這起汙染事件影響，全日空26日在羽田機場的接種暫停，文化廳提供文化藝術相關人員的接種也暫停。豐田汽車排除有問題的疫苗批號後，仍按原訂計畫繼續接種作業。

部分問題疫苗也分配至自衛隊，約7萬劑已在6日至20日的大阪會場施打完畢。防衛省表示，曾於這段期間在大阪接種莫德納疫苗的自衛隊員，若出現不適，務必通報相關單位。

不過，針對莫德納接種叫停，首相菅義偉表示，事件對疫苗接種的影響不大。