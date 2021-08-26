日本緊急事態宣言 追加北海道等8地 預定到9月12日

WHO西太平洋區域主任葛西健25日說，Delta變異株已構成「實際威脅」，目前看來，COVID-19疫情短期內不會消失。圖為馬尼拉餐廳標語禁止內用，只開放外帶。（中央社）

日本 政府25日召開對策本部會議，正式決定為因應COVID-19疫情 ，27日起再次擴大「緊急事態宣言」適用地區，新增北海道、宮城縣、愛知縣等8道縣。

日本放送協會報導，日本政府晚間在首相官邸召開對策本部會議，首相菅義偉、經濟再生大臣西村康稔、厚生勞動大臣田村憲久等人出席。

會中決定，目前正在東京都、大阪府等13都府縣實施的緊急事態宣言，從本月27日起擴大，納入北海道、宮城縣、岐阜縣、愛知縣、三重縣、滋賀縣、岡山縣、廣島縣等8道縣，總計將達到21都道府縣。

緊急事態前一階段的「防止蔓延等重點措施」，同樣從本月27日起新增高知縣、佐賀縣、長崎縣與宮崎縣等4縣；加上原本已實施重點措施的福島縣、山梨縣等，合計共12縣。緊急事態與重點措施新增地區的實施期限，都同樣預定至9月12日止。

日本首相菅義偉25日晚在首相官邸召開記者會說明為何要擴大緊急事態宣言以及防止蔓延等重點措施的適用對象。他稱到8月底日本民眾將近半數施打2劑疫苗 ，到9月底將近6成施打疫苗，將接近目前英國、美國施打疫苗的情況。

他還表示，政府已確保明年份讓民眾施打第3劑疫苗的數量，疫苗調度體制已形成。

此外，世界衛生組織官員25日說，Delta變異株已構成「實際威脅」，它強大的傳染性意味著群聚病例會迅速導致更大規模的感染。目前看來，COVID-19疫情短期內不會消失。