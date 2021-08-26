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英研究：輝瑞、AZ保護力半年就下降 須打加強劑

編譯林奇賢╱綜合25日電
研究顯示，在施打兩劑BNT疫苗、或兩劑AZ疫苗後，預防染疫的保護力會在六個月內開始消退。（歐新社）
研究顯示，在施打兩劑BNT疫苗、或兩劑AZ疫苗後，預防染疫的保護力會在六個月內開始消退。（歐新社）

最新研究顯示，民眾在接種兩劑BNT疫苗、或兩劑AZ疫苗後，預防染疫的保護力會在六個月內開始消退，凸顯打加強劑的必要性。

路透報導，英國ZOE COVID的分析顯示，民眾在打第二劑BNT疫苗五至六個月後，預防染疫的保護力從88%降至74%，而民眾打第二劑AZ疫苗四至五個月後，防護力從77%降至67%。先前研究則指出，新冠疫苗的保護力至少能維持六個月。

這項研究的首席研究員Tim Spector說，在最壞情況下，冬季前醫護人員和老年人體內的保護力，可能降至不到50%。

另據CNBC報導，嬌生公司25日表示，早期臨床試驗顯示，旗下新冠疫苗加強劑能大幅提高體內抗體濃度，但該公司在記者會上提供的資料，在部分細節上著墨不多。

民眾打一劑嬌生疫苗，兩周後就能被視為完整接種。嬌生說，接種第二劑疫苗的民眾，體內抗體濃度為接種一劑四周後的九倍。

受汙染 日收回160萬劑莫德納

另據日經亞洲報導，日本厚生勞動省25日表示，日本已停止使用約160萬劑莫德納疫苗，原因是部分藥瓶出現汙染的通報。

莫德納公司證實，已收到關於日本內分發疫苗藥瓶含有「粒狀物質的若干投訴」，但沒有發現與這些通報有關的「安全性或效力問題」。並指出，公司相信原因源自西班牙一家工廠的「製造問題」，強調將透明及迅速地處理任何潛在問題。。

疫苗 莫德納 嬌生

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