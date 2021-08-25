我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台睽違108天 本土案例零確診 打高端傳3死

私訪喀布爾 返程占用撤離機位 2國會議員挨罵

日本緊急事態追加8區 英國無罩音樂節釀4700人感染

編譯中心／綜合24日電
英國月中一場音樂節造成4700人確診。圖為眾多沒戴口罩的人們1日在倫敦南部參加GALA音樂節時狂歡跳舞。（路透）
英國月中一場音樂節造成4700人確診。圖為眾多沒戴口罩的人們1日在倫敦南部參加GALA音樂節時狂歡跳舞。（路透）

日本疫情未歇，24日新增2萬1570例新冠肺炎確診，連續6天單日破2萬例，當局擴大實施緊急事態宣言。汶萊24日通報2例死亡，是事隔1年多再度出現死亡病例。歐洲方面，英國一場音樂節造成4700人確診；巴西一名男子10周內連續施打了5劑、3個廠牌的新冠疫苗，竟異想天開想施打第6劑，所幸被衛生人員及時發現。

日本24日新增2萬1570例確診，東京占4220例、死亡9例，單是8月的累計病例數便超過10萬例，是首度一個月內就增加10萬例以上，是原本最高紀錄7月的2.3倍。

NHK報導，日本政府決定將北海道、宮城、岐阜、愛知、三重、滋賀、岡山和廣島8個縣，加入緊急事態宣言，與現行東京在內的13個都府縣一樣，實施到9月12日，預計27日生效。

疫情嚴峻，日本政府擬擴大緊急事態範圍，再納8個道縣。（美聯社）
疫情嚴峻，日本政府擬擴大緊急事態範圍，再納8個道縣。（美聯社）

東南亞國家汶萊今天通報2起染疫死亡病例，是當地自去年6月通報死亡個案以來，事隔1年多首度出現死亡病例。當地衛生部指出，兩名死者分別是一名85歲女性，以及一名69歲男性；兩人本月住進一處隔離中心後，發生肺部感染病逝。汶萊今天新增110例，累計確診1983例。

另據衛報報導，英國康沃爾郡本月11日至15日舉辦大型音樂節活動，約有5萬人參加，現場多人未戴口罩。活動結束後，4700名參加者或相關人員確診，其中四分之三患者的年齡在16到21歲之間。

英國近期確診病例激增，英格蘭地區新增病例達到2.4萬例，占全國的75%。24日通報新增3萬838人染疫，然而於此同時，一群反對防疫封鎖措施的英國民眾23日強行闖入倫敦獨立電視新聞（ITN）總部，將一些記者禁足在辦公室內。新聞台發言人說：「記者因為報導疫情而遭辱罵，情況令人擔心，而ITN已在密切追蹤。」

巴西男 企圖打6劑疫苗

據布魯塞爾時報報導，由於作業系統疏失，巴西已傳出數百起重複施打新冠疫苗的案例。日前里約熱內盧一名男子，從今年5月12日至7月21日間，連續接種了2劑BNT、2劑中國科興和1劑AZ疫苗；他16日前往一處接種站，打算施打第6劑疫苗，幸好被醫護人員當場發現，交由警方處理。

里約市議會證實，當地衛生局正在調查此事，初步了解可能與當地電腦系統連線有關；目前此人已被特別註記，任何接種站都無法再次替他施打疫苗。

疫苗 英國 日本

上一則

巴西天降「火氣球」 聖保羅州立公園逾半被燒毀

下一則

賀錦麗抵越南訪問 重申印太承諾 批北京非法宣稱主權

延伸閱讀

要打第6劑被抓到 巴西男怕染疫 3個月混打5次疫苗

要打第6劑被抓到 巴西男怕染疫 3個月混打5次疫苗
CDC：疫苗遇上Delta 保護力降為66%

CDC：疫苗遇上Delta 保護力降為66%
輝瑞疫苗獲准 加州接種可望加速 正反拉鋸預料更激烈

輝瑞疫苗獲准 加州接種可望加速 正反拉鋸預料更激烈
台灣首批BNT可望月底到貨

台灣首批BNT可望月底到貨

熱門新聞

喀布爾已搖身一變成為大樓林立、車水馬龍的現代都市，讓許多首次進入喀布爾的年輕神學士士兵，面對燈紅酒綠的花花世界，看得目不暇給。（歐新社）

神學士進喀布爾大觀園 驚訝 「2女生當街跟我說哈囉」

2021-08-17 21:48
神學士重新掌權後，阿富汗喀布爾美容院外的女性圖像被塗刷。(Getty Images)

神學士根本沒變 阿富汗婦女被拖下車鞭打 強迫穿罩袍

2021-08-19 23:39
塔利班重奪政權後，阿甘德（左）成為第一位訪問塔利班官員的阿富汗女記者。（擷自twitter.com/TOLOnews）

不畏強權質問神學士 阿富汗女記者展現勇氣

2021-08-19 16:15
神學士武裝人員18日在喀布爾附近地區巡邏。(美聯社)

神學士4度登門下令煮飯 貧婦無法餵飽 竟遭活活打死

2021-08-18 04:16
阿富汗首都喀布爾出現身背長槍的神學士士兵一戶戶敲開了民眾的家門，希望民眾趕緊復工去上班。圖為神學士士兵。（歐新社）

神學士挨家挨戶敲門喊「上班」 中商人：還沒迎客打算

2021-08-20 22:10
網路上流傳阿富汗民兵組織神學士冷血處決一名警察局長的影片，並形容這是神學士「真面目」。取材自推特影片

神學士露出真面目？警察局長遭矇眼處決 驚悚影片流出

2021-08-20 09:00

超人氣

更多 >
「你們毀了我」上海14歲女留千字遺書：爸媽來生別再見

「你們毀了我」上海14歲女留千字遺書：爸媽來生別再見
美疫源調查報告 中國是否為源頭恐無明確解答

美疫源調查報告 中國是否為源頭恐無明確解答
世界OnAir／我在阿富汗 我是中國商人 我選擇留在喀布爾

世界OnAir／我在阿富汗 我是中國商人 我選擇留在喀布爾

後疫情時代旅行飛機滿員 華女因座位被換淚灑機艙

後疫情時代旅行飛機滿員 華女因座位被換淚灑機艙
東奧冠軍「以為金牌髒了」一摳竟掉1層皮

東奧冠軍「以為金牌髒了」一摳竟掉1層皮