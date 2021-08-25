日本緊急事態追加8區 英國無罩音樂節釀4700人感染

英國月中一場音樂節造成4700人確診。圖為眾多沒戴口罩的人們1日在倫敦南部參加GALA音樂節時狂歡跳舞。（路透）

日本 疫情未歇，24日新增2萬1570例新冠肺炎確診，連續6天單日破2萬例，當局擴大實施緊急事態宣言。汶萊24日通報2例死亡，是事隔1年多再度出現死亡病例。歐洲方面，英國 一場音樂節造成4700人確診；巴西一名男子10周內連續施打了5劑、3個廠牌的新冠疫苗 ，竟異想天開想施打第6劑，所幸被衛生人員及時發現。

日本24日新增2萬1570例確診，東京占4220例、死亡9例，單是8月的累計病例數便超過10萬例，是首度一個月內就增加10萬例以上，是原本最高紀錄7月的2.3倍。

NHK報導，日本政府決定將北海道、宮城、岐阜、愛知、三重、滋賀、岡山和廣島8個縣，加入緊急事態宣言，與現行東京在內的13個都府縣一樣，實施到9月12日，預計27日生效。

疫情嚴峻，日本政府擬擴大緊急事態範圍，再納8個道縣。（美聯社）

東南亞國家汶萊今天通報2起染疫死亡病例，是當地自去年6月通報死亡個案以來，事隔1年多首度出現死亡病例。當地衛生部指出，兩名死者分別是一名85歲女性，以及一名69歲男性；兩人本月住進一處隔離中心後，發生肺部感染病逝。汶萊今天新增110例，累計確診1983例。

另據衛報報導，英國康沃爾郡本月11日至15日舉辦大型音樂節活動，約有5萬人參加，現場多人未戴口罩。活動結束後，4700名參加者或相關人員確診，其中四分之三患者的年齡在16到21歲之間。

英國近期確診病例激增，英格蘭地區新增病例達到2.4萬例，占全國的75%。24日通報新增3萬838人染疫，然而於此同時，一群反對防疫封鎖措施的英國民眾23日強行闖入倫敦獨立電視新聞（ITN）總部，將一些記者禁足在辦公室內。新聞台發言人說：「記者因為報導疫情而遭辱罵，情況令人擔心，而ITN已在密切追蹤。」

巴西男 企圖打6劑疫苗

據布魯塞爾時報報導，由於作業系統疏失，巴西已傳出數百起重複施打新冠疫苗的案例。日前里約熱內盧一名男子，從今年5月12日至7月21日間，連續接種了2劑BNT、2劑中國科興和1劑AZ疫苗；他16日前往一處接種站，打算施打第6劑疫苗，幸好被醫護人員當場發現，交由警方處理。

里約市議會證實，當地衛生局正在調查此事，初步了解可能與當地電腦系統連線有關；目前此人已被特別註記，任何接種站都無法再次替他施打疫苗。