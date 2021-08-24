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日本東京新增確診4220例 首度單月增逾10萬例

中央社東京24日綜合外電報導
在東京街上民眾都戴上口罩。美聯社
在東京街上民眾都戴上口罩。美聯社

日本東京都今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診4220例、死亡9例，單是8月的累計病例數便超過10萬例。不過今天比上周二減少157例，是連續兩天比上周同一天減少。

日本放送協會（NHK）報導，加上今天新增的4220例，東京都8月累計病例數達10萬961例，是首度一個月內就增加10萬例以上，是原本最高紀錄7月的2.3倍。

東京都累計總病例數達31萬8929例；今天重症患者比昨天減少4例，為268例。

與東京都同屬首都圈的神奈川縣今天新增1948例，是睽違12天單日降到2000例以下，且比上周二減少69例；埼玉縣新增1316例，比上周二減少317例；千葉縣新增1135例，比上周二減少168例，連續3天比上周同一天減少。

雖然首都圈疫情有趨緩的跡象，但今天日本仍有多地單日新增確診病例數創新高，包括愛知縣新增1617例、京都府新增587例、奈良縣新增223例等。

另外，大阪府新增2368例、福岡縣新增879例、沖繩縣新增750例等，創下周二新高紀錄。

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