放棄清零…澳洲接種7成就鬆綁 紐西蘭延長四級警戒

由於變種病毒蔓延，澳洲雪梨延長封城措施。圖為一名戴口罩男子23日在冷清的市中心踩滑板車。（路透）

紐西蘭及澳洲 在疫情 初期防堵成功，每每爆發國內疫情，都能以「清零」為目標並鬆綁嚴格封鎖限制。但在Delta變種病毒肆虐下，兩國近日都宣布改變政策，澳洲總理莫里森今天表示，一旦疫苗 施打率提升，一定得開始鬆綁嚴格的限制措施。而紐西蘭宣布延長四級警戒，並承認先前訂下的清零目標可能無望實現。

路透報導，莫里森在坎培拉一場電視轉播的記者會上表示：「封城不可能封一輩子，這個方法在我國難以持續。」

澳洲政府上月公布一項4階段鬆綁計畫，一旦16歲以上族群達到7成疫苗覆蓋率，就「不太可能」要求實施嚴格的封鎖命令。一旦疫苗覆蓋率達到8成，只會視必要情況實施「高度針對性的封鎖」措施，已施打疫苗的澳洲人得以自由跨省移動。

然而西澳省和昆士蘭省當局表示憂心，因為這項計畫是在新南威爾斯省爆發大規模疫情前所制定。新南威爾斯省今天新增818例且多數位在雪梨，連續第三天新增確診超過800例。目前澳洲16歲以上完整接種比例僅30%，至少施打一劑的比例是52%。以目前疫苗施打率步調來看，要到12月才有望達到80%完整接種覆蓋率的目標。

紐西蘭總理阿爾登手持紐西蘭地圖，23日宣布全國四級警戒延長3天。（美聯社）

另一方面，紐西蘭今天新增35人確診，使新一波Delta變異株感染人數來到107人；其中奧克蘭新增33例，首都威靈頓新增2例。紐西蘭總理阿爾登今天宣布四級警戒封城措施延長3天，直至27日；奧克蘭則必須至少延到31日。

紐西蘭政府承認，新一波疫情還沒到高峰。紐西蘭防疫部長希普金斯（Chris Hipkins）22日指出，高傳染力的Delta變異株造成這波疫情較以往更難控制，也讓政府的清零策略浮現「重大問題」。

紐西蘭輿論則開始質疑政府只顧封關，忽略接種的重要性。當局12日公布放寬抗疫措施方向，稱會加快推動疫苗接種，並計畫於2022年初開始分階段重開邊境。