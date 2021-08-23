疫下漏洞多 疫苗護照效果成疑

法國各地21日有民眾上街示威，抗議政府強行實施「健康通行證」，這是連續第6周的示威活動。圖為巴黎遊行隊伍拿著寫有「自由」字樣的旗幟和橫額。（路透）

根據世界旅遊組織統計，今年前5月全球國際旅客人數較2019年同期大減85%，有紀錄以來最慘。各國限制入境卻衍生出「隔離旅遊」，甚至出現偽造接種疫苗 證明等漏洞，有評論質疑現有防疫 旅遊限制是否仍有效。

全球疫情 反覆、疫苗接種率仍低，全球仍有最少三分之一地區因疫情仍封閉邊境。針對疫情較嚴重地區的入境限制也存在漏洞，塞爾維亞首都貝爾格萊德容許已接種疫苗及病毒檢測呈陰性的旅客免簽證入境，吸引數以千計印度人前往當地暫居14天「隔離旅遊」。此外，法國衛生部門披露，近日當地多名醫師網路上帳戶疑被不法分子入侵，以偽造疫苗接種證明及病毒檢測陰性證明。

華府智庫布魯金斯研究所研究員懷特在《大西洋月刊》撰文警告，現有旅遊限制只是政府便於採用的防疫措施，實質漏洞處處，但長此以往將加劇全球在地緣政治、社會經濟層面甚至種族上的不平等，應重新思考如何有效防疫。

另外，《經濟學人》日前刊出評論文章，直斥現有各國防疫旅遊規定「無效率、專制，往往沒有用處」，例如美國禁止疫苗接種率最高的歐盟及英國國民入境，但對東南亞地區則不設限，不合邏輯，而各國對於接種哪種疫苗者可入境的規定，亦有政治考慮之嫌，應採用更透明劃一的限制。