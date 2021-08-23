日本擬擴大緊急事態範圍 澳洲新增914例確診創新高

即便多地嚴格封鎖，澳洲疫情仍持續惡化，圖為20日雪梨最繁華的喬治街空無一人景象。（歐新社）

日本13都府縣實施「緊急事態宣言」仍無法遏止疫情 快速擴大，日本政府最快下周商議是否再度擴增宣言適用地區。澳洲疫情仍持續惡化，22日暴增914例確診，創下單日最大增幅紀錄。為對抗疫情，土耳其規定，下月6日起未打疫苗 者若想城際移動，必須出示PCR檢測陰性證明。

日本全境COVID-19疫情延燒，最嚴峻的東京都22日新增4392例確診病例，大阪府也新增2221例，同創週日新高紀錄。

日本醫療系統面臨極嚴峻的狀況，政府下令成立氧氣站，東京成立的氧氣站23日啟用。路透根據日本產經新聞報導，東京新冠病例激增，醫療院所承受愈來愈大的壓力，東京都政府打算把東京奧運 及帕運比賽場館，轉為臨時醫療院所。由於帕運從8月24日到9月5日舉行，如果要把比賽場館轉為臨時醫療設施，最快也要到9月6日後。

東京帕運將於24日開幕，22日已知包括2名海外選手共新增30人感染COVID-19，這是與帕運相關的單日新高紀錄。組織委員會22日表示，將把防疫規定升級，包括加強篩檢與限制行動。組委會從本月12日開始公布與帕運相關染疫數，至今累計131例。

根據東京都政府最近一個月自行統計得知，一個月內新增的96例死亡病例中，至少7成未接種疫苗。

澳洲人口最多的新南威爾斯省22日通報新增830起本土病例，創單日新高紀錄；人口第2多的維多利亞省也因確診增加，原本在墨爾本實施的封鎖令，擴大至全省實施。澳洲總理莫里森22日說，在至少7成人口完整接種新冠疫苗前，將堅定實施對抗新冠病毒的封鎖措施。

根據澳洲衛生部21日公佈的數據，在16歲以上澳洲民眾中，只有大約三成人完整接種疫苗，主要因為輝瑞疫苗供應不足，加上阿斯特捷利康疫苗的副作用引起民眾不安。

紐西蘭22日通報新增21例確診，讓境內這波Delta變異株疫情累計染疫人數增至72人。紐西蘭政府承認，由於當前疫情難以遏制，先前訂下的「清零」目標可能無望實現。

土耳其逾3500萬人完成兩劑COVID-19疫苗接種。為催促民眾接種，尚未施打疫苗者9月6日起須出示兩天內PCR檢測陰性證明才可城際移動和參加公共活動。

越南疫情持續升溫，截至22日已連續4天單日通報新增確診人數都破萬，重災區胡志明市的防疫行動管制再升級，民眾被要求「人在哪就待在哪」，並由軍隊協助發送食物與必需品。越南先前宣布，接種足夠疫苗劑量的旅客持有接種證明入境集中隔離可減半至7天。越方近日已採認台灣的疫苗接種證明，只要是注射世界衛生組織（WHO）或越南核准的疫苗廠牌皆適用上述新規。