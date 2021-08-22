印度批准首款DNA疫苗 號稱「能輕鬆應對變種」

印度 當局20日批准第2款國產疫苗 ZyCoV-D緊急使用授權，並將首次開放給國內12歲以上孩童接種；此外，ZyCoV-D也是全球第一款CDNA疫苗。

印度生物科技局20日宣布批准印度藥廠Zydus Cadila的ZyCoV-D疫苗，表示是「世界上首款且由印度本土研發的COVID-19 DNA疫苗」，並使用無針注射器施打。聲明表示，ZyCoV-D為3劑式疫苗，注射後會使人體產生SARS-CoV-2棘蛋白，並誘發免疫反應。當局表示，這款DNA疫苗「可以輕鬆應對病毒突變」，特別是傳染力極強的Delta變種病毒。

印度13億人口中已有超過3200萬例確診、43萬3589人病逝；全國過去幾周疫苗接種率有所提升，目前已施打超過5億7400萬劑。

另一方面，亞洲大部分國家的新冠疫苗主要依靠進口，但供應不穩定和物流困難等因素，不少國家接種進度滯後。

目前愈來愈多亞洲國家開始自行研發和生產新冠疫苗。越南 政府6月時向全球大型企業籌款研發疫苗Covivac，籌款對象包括南韓三星集團及日本豐田車廠。在收到的8.6兆越南盾（約3.7億美元）款項中，政府計畫投注88億於疫苗臨床實驗。越南另一款由Nanogen製藥生物技術公司研發的Nanocovax新冠疫苗，也已進入第三階段臨床實驗。

新加坡「海峽時報」報導，現時東南亞國家至少有16款新冠疫苗已進入測試階段。

南韓則獲授權生產4款疫苗，總統文在寅矢言會投放更多資源，自行研發疫苗。日本也有至少4間藥廠正進行不同階段的新冠疫苗臨床實驗，部分藥廠則正研究在海外進行最後階段臨床測試。