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越南疫情難止派軍隊抗疫 胡志明市封城前夕爆搶購潮

編譯中心／綜合21日電
胡志明市居民恐慌搶購食品，21日超市的貨架上空空如也。（路透）
胡志明市居民恐慌搶購食品，21日超市的貨架上空空如也。（路透）

越南19日新增確診人數首次破萬，最大城市胡志明市就占3500例新。當局20日表示，將從23日起對胡志明市實施封鎖，並派遣軍隊進駐協助抗疫。措施引起當地物資搶購現象。

越南累計確診已達到32萬3000例，死亡人數7540名，胡志明市的確診及死亡病例就分別占半數以上及80%。胡志明市因此改採嚴厲防疫措施，23日開始進入封鎖狀態，預計實施兩周。

消息一出，當地隨即出現搶購潮，目擊者與官媒指出，市集外可見到人群大排長龍，超市貨架一掃而空。當地民眾表示：「亂成一團，因應即將展開的難捱封城，有太多人搶購食物與民生必需品，我可不想還沒病死就先餓死。」

胡志明市街頭20日出現運送士兵的軍車。（路透）
胡志明市街頭20日出現運送士兵的軍車。（路透）

越南政府正向胡志明市派遣軍隊協助封鎖、為居民派送食物，國防部還計畫派1000名軍醫前往增援。6月開始，胡志明市採取了嚴格的防疫措施，包括禁止兩人以上的公共聚會，只允許購買食物或去某些獲批企業工作的人出門。

此外，美國副總統賀錦麗原計畫24日訪問越南，視察美國疾控中心（CDC）設在河內的新區域辦事處，目前尚不知行程是否受到影響。

越南 美國 防疫

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