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紐西蘭疫情蔓延首都 全國封城延長 澳洲雪梨反封城示威

編譯中心／綜合21日電
澳洲墨爾本仍處於封城狀態之際，21日有數千人參加反封城示威，其間一度與警方發生衝突，警方使用胡椒噴霧驅散，最終有200多人被捕。（Getty Images）
澳洲墨爾本仍處於封城狀態之際，21日有數千人參加反封城示威，其間一度與警方發生衝突，警方使用胡椒噴霧驅散，最終有200多人被捕。（Getty Images）

紐西蘭21日新增21例確診，病例集中在最大城市奧克蘭，並蔓延至首都威靈頓。總理阿爾登宣布，原定20日午夜結束的全國封城措施延長4天。

紐西蘭17日出現半年來首例本土感染，當局隨即實施封城；然而疫情持續擴大，全國21日新增21例，其中18例來自奧克蘭，3例來自威靈頓。阿爾登指出，從澳洲新南威爾斯省的情況可見，病毒仍可在封城期間蔓延，呼籲民眾減少社交接觸。

新南威爾斯省因應Delta變種肆虐已封城數周，但21日仍有825例確診。而澳洲全國21日新增894例確診，大多集中在雪梨，當地實施嚴格封城措施已超過2個月。

在雪梨，民眾非法進行反封城示威，和警方爆發衝突，數人遭到逮捕。鎮暴警察以優勢警力封鎖通往市中心的大眾運輸系統與道路，防範民眾大量集結。

而墨爾本封城令擴大至全州後，墨爾本街頭也出現許多示威群眾，部分人還企圖衝撞警方設下的封鎖線，騎警則用胡椒噴霧驅散人群。先前墨爾本所在的維多利亞州警方矢言，經確認參與示威的民眾，將被罰款5000澳幣（約3566美元）。

不過，其實一般澳洲民眾並不支持反封城示威，因為常出現暴力情況。7月下旬的一項民調顯示，全國僅7%民眾支持相關抗議活動。

封城 澳洲 奧克蘭

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