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AZ尋求批准新冠抗體雞尾酒藥物 能預防新冠症狀

編譯簡國帆／綜合外電
研究顯示，英國阿斯特捷利康（AZ）對抗新冠肺炎病毒的抗體雞尾酒藥物，能大幅降低新冠肺炎症狀的風險。路透
研究顯示，英國阿斯特捷利康（AZ）對抗新冠肺炎病毒的抗體雞尾酒藥物，能大幅降低新冠肺炎症狀的風險。路透

研究顯示，英國阿斯特捷利康（AZ）對抗新冠肺炎病毒的抗體雞尾酒藥物，能大幅降低新冠肺炎症狀的風險，成為第一款臨床實驗結果顯示能預防新冠肺炎、且不是疫苗的藥物，該公司將尋求當局批准，

阿斯特捷利康表示，AZD7442抗體雞尾酒藥物的臨床實驗顯示，相較於安慰劑，這款藥物能使引發新冠肺炎症狀的風險降低77%。這款藥物的受試者中，未出現重症患者與病故者，使用安慰劑的受試者則出現三起重症病例，包括兩人病逝。

阿斯特捷利康說，在5,197名後期受試者中，超過75%都有其他潛在的健康問題，包括免疫系統對疫苗的反應較低下等。在這些受試者中，5,172人在試驗之初都沒有感染新冠病毒。

這款透過肌肉注射施打的藥物，可能適合不建議施打新冠疫苗者，且能提供長達一整年的保護力。阿斯特捷利康說，這款藥物的初期細胞研究顯示，能對Delta等新出現的變種病毒出現中和抗體，且受試者的耐受性良好，注射藥物與安慰劑這兩個群體出現的副作用很「平衡」。

阿斯特捷利康已與美國簽署協議，將供應多達70萬劑這款藥物，總價上看7.26億美元。

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