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首都圈疫情惡化 東京連3天破5000 神奈川飆2907例創高

編譯陳韋廷／報導
日本首都圈疫情持續惡化，東京連三天新增染疫數超過5000例。歐新社
日本首都圈疫情持續惡化，東京連三天新增染疫數超過5000例。歐新社

日本新冠疫情持續嚴峻，東京20日新增5405例確診，連續三天超過5千例，為疫情爆發來首見。此外，東京附近的神奈川縣20日更暴增2907例確診，創疫情來新高紀錄，顯示首都圈疫情有日益惡化的趨勢。

中央社／東京20日綜合外電報導

日本COVID-19（2019 冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，東京都今天是連續第3天單日新增確診病例逾5000例，大阪府、京都府、神奈川縣等多地創新高。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增5405例確診病例，雖然較上周五減少368例，卻是首度連續3天單日新增逾5000例，累計確診病例數也突破30萬例，達30萬2796例。

東京都重症患者較昨天減少1人，總數273人；另今天新增7例死亡。

大阪府今天新增2586例，連續3天創單日新高紀錄，也是連續3天單日新增逾2000例，今天並新增1例死亡。大阪累計確診14萬2592例、死亡2754例。

神奈川縣今天新增2878例，比上週五多了597例，寫下單日新高紀錄，且是連續8天破2000例；千葉縣新增1778例，比上週五多了689例，也創下新高。

另外，日本今天還有多地創新高紀錄，包括愛知縣新增1347例、京都府新增548例、奈良縣新增190例、廣島縣新增375例、熊本縣新增318例、宮城縣新增292例等。

東京 疫情 日本

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