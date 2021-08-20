泰國染疫破百萬 馬來西亞單日確診續創新高

泰國染疫總人數20日突破百萬。路透

新冠肺炎 持續重創東南亞 各國，有近7,000萬人口的泰國 20日染疫人數突破百萬人關卡，絕大多數都是春季這波Delta變種病毒感染潮所造成，馬來西亞的單日確診人數也續創新高。

泰國今天通報新增確診19,851人，使染疫總數達到100萬9,710人，其中97%都是4月以來的新增確診者。死亡新增240人，使總死亡人數攀至8,826人。

馬來西亞今天也通報新增23,564人感染新冠肺炎，又創單日新高，這個約3,200萬人口的國家已有約151萬人確診新冠肺炎。

大馬、泰國等地都是汽車與電子零件的重要生產地，東南亞陷入疫情風暴，已經導致許多供應鏈出現問題，業界急需看到好消息，但現在顯然尚未撥雲見日。

泰國是在4月中的潑水節慶典引爆這一波感染潮，在建築工人宿舍發現Delta病毒株後，急速擴散到市場、社區與家戶。

泰國政府上月緊急關閉公共場所，施行多項抗疫管制，但感染與死亡狀況依舊持續嚴峻。

不過今日的新增感染數據是10天來首度降到2萬人以下，泰國當局表示，疫情雖然嚴重，但已有趨穩跡象。